Le Marché de Gros de Casablanca a généré 177 MDH de recettes en 2024, un record !

Le Marché de Gros des fruits et légumes de Casablanca a enregistré des performances historiques en 2024.

Avec des recettes de 177 millions de dirhams et un volume d’approvisionnement de plus de 1 600 000 tonnes, ces résultats marquent une progression de 10 % par rapport à l’année précédente. « Ces résultats records sont le fruit d’une collaboration renforcée entre les usagers du marché, les agents et les parties prenantes de la ville de Casablanca », indique un communiqué de la municipalité. Dans les détails, ce sont 233 000 camions qui ont transité par le marché en 2024.

Le Marché de Gros des Fruits et Légumes est devenu la deuxième source de revenus pour la commune de Casablanca. Depuis sa mise sous gestion par la société de développement local Casablanca Prestations en 2015, le marché a bénéficié de mesures de mise à niveau et d’entretien, dans le but de renforcer son attractivité commerciale et sa capacité à répondre aux besoins des opérateurs.