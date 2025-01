Le Maroc enregistre un record dans les importations de pommes en 2024

Le marché marocain des pommes importées a connu une année exceptionnelle. Selon un rapport publié par EastFruit, le Maroc a importé 9,3 mille tonnes de pommes entre janvier et octobre 2024, pour une valeur de plus de 65 millions de dollars. Ce chiffre représente un record historique depuis 2011.

Sur les cinq dernières années, les volumes d’importation de pommes ont connu une augmentation quasi annuelle, à l’exception de 2023 où une légère baisse a été enregistrée. Par rapport à 2020, les importations de pommes au Maroc en 2024 ont augmenté de près de 50 %.

Bien que le Maroc se distingue par sa capacité à produire des pommes localement, ce fruit n’est pas traditionnellement associé à l’Afrique. En 2022, le Maroc était le deuxième plus grand producteur de pommes en Afrique, derrière l’Afrique du Sud. Néanmoins, les importations connaissent un pic au printemps et en été, périodes où les stocks de la récolte locale de l’année précédente sont épuisés.

Une préférence pour les variétés mondiales

Les consommateurs marocains manifestent un intérêt croissant pour des variétés de pommes internationales telles que « Gala Royal », « Golden Delicious », « Fuji », « Golden Smoothie », « Ozark Gold », « Anna » et « Starking Delicious ». Toutefois, les variétés locales continuent de conserver une place importante sur le marché.

Les pommes importées au Maroc proviennent majoritairement de pays européens. L’Italie est le principal fournisseur, représentant 46 % des importations entre janvier et octobre 2024. Elle est suivie par l’Espagne (27 %) et la Pologne (13 %). Par rapport à l’année précédente, les exportations italiennes et espagnoles vers le Maroc ont augmenté, tandis que celles en provenance de la Pologne et du Portugal ont diminué. En tout, treize pays ont exporté des pommes vers le Maroc en 2024.

Une production marocaine en croissance

En parallèle, le Maroc continue de développer ses exportations de pommes, notamment vers les pays voisins et d’autres régions d’Afrique. La qualité croissante des pommes marocaines, combinée à une augmentation des volumes produits, contribue à renforcer la position du pays sur les marchés internationaux. Bien que l’exportation reste marginale par rapport aux importations, elle représente une opportunité stratégique pour l’avenir.