Le groupe Mediot franchit un nouveau pas dans l’informatique de santé

Deux ans après avoir pris les rênes opérationnelles de Mediot Technology, Dr Saad Chaacho fait franchir à son employeur et, désormais associé, un nouveau pas dans l’aventure de cette Health-Tech maroco-marocaine, dont le savoir-faire et la notoriété ont largement dépassé la frontière de son marché domestique. Une performance rendue possible grâce à la contribution des autres membres de l’équipe.

Dr Chaacho vient de lancer Mediot Softaware, une filiale de Mediot Technology, dont il est actionnaire minoritaire et l’un des artisans. La société s’attelle déjà à développer des applications et solutions IT « Made in Morocco » pour le domaine de la santé.

Parmi les autres acteurs de cette réalisation, qui fait partie d’un large programme de ABA consistant à inciter les collaborateurs à devenir associé, on peut citer Nabil Boucharour, CTO et développeur des solutions informatiques, soutenu par l’équipe d’ingénierie hardware menée par Yassine Abouch.

Amer Ben Aouda a pris en main l’expansion internationale en réussissant à booster l’export vers l’Arabie saoudite, les Emirats et l’Océan pacifique. On signale aussi l’apport de Yassine Ouarrak, qui est associé depuis 20222 à Digieye, une société spécialisée dans les data platform et le cloud computing.

Dans un premier temps, Mediot Software aura pour principal client sa maison-mère Mediot Technology dont les plateaux de télémédecine et les unités connectées sont fortement consommateurs de software et d’algorithme d’intelligences artificielles. Dans une deuxième phase de développement, cette nouvelle entité compte cibler des clients à l’international et marcher sur les brisées de sa maison-mère qui exporte déjà depuis 2023, notamment en Asie, des cabines médicales connectées fabriquées au Maroc, avec un taux d’intégration de 85%.

Rappelons, que Dr Saad Chaacho est un des plus grands spécialistes marocains de l’informatique médicale et de la gestion de l’information médicale et de la télémédecine, discipline qu’il enseigne en France, notamment depuis 2010, à l’Université d’Aix-Marseille et au Maroc depuis une dizaine d’années à l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé à Casablanca. Quant à Mediot Technology, elle se positionne depuis sa création en 2020 comme un opérateur de santé globale, offrant une gamme complète de soins soutenue par des solutions logicielles d’informatique avancées.