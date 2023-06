ENOSIS : Le groupe reçoit le label Made in Morocco pour ses deux marques phares MIO et ZEN

Le groupe ENOSIS, leader de l’hygiène au Maroc, s’est vu décerner le label Made in Morocco pour ses deux marques phares MIO et ZEN. Attribué par l’Association professionnelle des marques marocaines, ce label traduit la perception des consommateurs marocains des marques du groupe, reconnaissant son profond attachement à ses origines marocaines, ainsi que la qualité de ses produits.

Une récompense qui vient gratifier le travail, l’innovation et les valeurs du groupe. En effet, ce nouveau label conforte le groupe dans le choix de placer l’innovation au cœur de sa stratégie. Si cette dernière assure la compétitivité et la pérennité du groupe, l’innovation permet également aux marques d’ENOSIS de répondre aux besoins d’hygiène des consommateurs marocains. De plus, ce label permettra aux dirigeants et salariés du groupe de multiplier leurs efforts afin de répondre au mieux aux attentes et exigences des consommateurs marocains.