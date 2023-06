« Monnaies numériques de banque centrale. BAM explore l’avenir du e-dirham »

Dans le cadre de la table ronde de haut niveau sur les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) intitulée « Rôle du secteur public dans la monnaie et les paiements – une nouvelle vision », organisée à Rabat, Abdelatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, a accueilli les participants avec enthousiasme et a souligné l’importance croissante des monnaies numériques dans le paysage financier international. Cet événement, qui s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le Fonds monétaire international (FMI) et Bank Al-Maghrib, dénote la volonté des institutions de rester à la pointe de l’innovation monétaire et de relever les défis qui en découlent. La rencontre a réuni des représentants de banque centrale partenaires, d’institutions internationales, régionales et nationales, ainsi que des experts du secteur financier. Cette participation diversifiée témoigne de l’importance accordée à la question des monnaies numériques depuis plusieurs années.

La rencontre de haut niveau sur les monnaies numériques de banque centrale, ce lundi 19 juin 2023 à Rabat, constitue un jalon important dans le cheminement vers l’adoption de ces monnaies numériques. Les progrès réalisés à ce jour témoignent de l’engagement des institutions financières à relever les défis de l’ère numérique et à promouvoir une économie plus moderne, inclusive et sûre.

Avancées technologiques et questionnements des institutions financières

Pour faire un clin d’œil sur le rôle-clé qu’a eu à jouer la ville de Rabat en matière de frappe monétaire, Jouahri a souligné l’histoire riche de la capitale politique, remontant au 12ème siècle. « Cette tradition de fabrication de pièces d’argent de haute qualité, portant fièrement le nom de la cité, a marqué l’histoire du Maroc. Aujourd’hui, la ville accueille cette conférence sur les monnaies numériques, symbole des avancées technologiques qui transforment le paysage monétaire mondial », a-t-il fait valoir.

L’intérêt croissant pour les monnaies numériques de banque centrale témoigne de la volonté des institutions financières à s’adapter aux mutations du monde moderne. Face à l’émergence du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies, les banques centrales ont rapidement compris qu’elles devaient prendre des mesures pour préserver leur rôle central en tant qu’émetteurs de monnaies. L’adoption des technologies innovantes peut leur permettre de remplir leurs missions tout en appréhendant les risques associés à ces nouvelles formes monétaires. Il faut dire que des progrès significatifs ont été réalisés dans la réflexion sur les monnaies numériques de banque centrale, grâce à la collaboration entre les banques centrales, les organisations internationales telles que le FMI et la Banque des règlements internationaux (BRI), ainsi qu’à la constitution de groupes de réflexion ad hoc. « Toutefois, des questions fondamentales demeurent en suspens, notamment sur les avantages et les impacts de ces monnaies sur les missions essentielles des banques centrales », a souligné Jouahri.

Une nécessité de débat continu

Il est important de noter que les motivations et les défis liés aux monnaies numériques de banque centrale varient d’un pays à l’autre, en particulier entre les économies avancées et les économies émergentes et en développement. La mise en place d’un groupe dédié au sein de Bank Al-Maghrib en 2021 reflète l’engagement du Maroc à explorer les opportunités offertes par les monnaies numériques de banque centrale. Lors de la première session de la rencontre, les travaux de ce groupe ont été abordés en détail, mettant en lumière les progrès réalisés par le Maroc dans ce domaine. La complexité et les défis associés aux monnaies numériques de banque centrale nécessitent une poursuite et un approfondissement du débat. « La rencontre d’aujourd’hui offre une occasion précieuse d’échanger des expériences et des connaissances entre les participants. La qualité des intervenants présents laisse présager des résultats à la hauteur des attentes », n’a pas manqué de faire valoir le wali de Bank Al-Maghrib.

Les défis à surmonter pour assurer une transition responsable

Il est essentiel de souligner que l’introduction des monnaies numériques de banque centrale pourrait avoir des implications majeures dans le paysage économique mondial. Les avantages potentiels de ces monnaies comprennent une plus grande efficacité des paiements, une réduction des coûts de transaction, une inclusion financière accrue et une meilleure lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent. Cependant, Jouahri note que des préoccupations subsistent quant à la protection de la vie privée, à la sécurité des données, à la stabilité financière et à l’impact sur le système financier existant.

Les avantages et les défis des projets pilotes de monnaies numériques

Les économies avancées ont déjà commencé à explorer les possibilités d’émission de monnaies numériques de banque centrale. La Chine, par exemple, a fait des progrès significatifs dans le développement de sa propre monnaie numérique de banque centrale, le yuan numérique. D’autres pays, tels que la Suède et les Bahamas, ont également lancé des projets pilotes dans ce domaine. Dans les économies émergentes et en développement, les monnaies numériques de banque centrale pourraient offrir des avantages supplémentaires, tels que l’amélioration de l’inclusion financière et l’atténuation des contraintes liées aux infrastructures de paiement traditionnelles. Cependant, ces pays doivent également faire face à des défis spécifiques, tels que la faible pénétration des services bancaires et financiers, les problèmes d’accès à l’internet et les préoccupations liées à la cybersécurité.

Dans l’ensemble, la table ronde de haut niveau sur les monnaies numériques de banque centrale met en évidence l’importance de l’innovation monétaire dans l’économie mondiale. Les discussions et les échanges d’expériences entre les participants permettent de mieux comprendre les opportunités et les défis associés à l’introduction de ces nouvelles formes monétaires. Dans le même ordre d’idées, les travaux de recherche et la coopération internationale sont essentiels pour guider les décisions des banque centrale et garantir une mise en œuvre responsable et efficace des monnaies numériques de banque centrale.