« Les recommandations clés de MaTeCC 2023 pour protéger vos données »

La conférence MaTeCC 2023 – Maroc : Terrain de confiance pour la cybersécurité et la protection des données personnelles – qui s’est tenue à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat, les 8 et 9 juin 2023 derniers, a été riche en recommandations clés visant à renforcer la cybersécurité et la protection des données personnelles dans l’environnement économique actuel.

La conférence MaTeCC 2023 au Maroc a réuni des experts de renommée internationale pour discuter des défis complexes de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Les recommandations formulées lors de cet événement fournissent des orientations cruciales pour renforcer la sécurité numérique et établir une collaboration efficace entre les différentes parties prenantes.

Cet événement international majeur, le premier de son genre au Maroc, organisé conjointement par l’Ecole HIGH-TECH et l’association CyAN (Cybersecurity Advisors Network), a réuni des experts, des chercheurs et des passionnés de cybersécurité du monde entier, offrant pendant 2 jours un espace d’échange et de collaboration, nécessaires pour faire face aux défis de plus en plus complexes de notre ère numérique.

La présence à cette conférence du président de la Commission Nationale de Contrôle de Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP), Omar Seghrouchni, témoigne de l’importance que revêt la cybersécurité et la protection des données personnelles dans notre royaume. Découvrez comment ces conseils peuvent aider à faire face aux défis de sécurité actuels et à sécuriser toute entreprise dans un environnement numérique hyperconnecté et complexe.

« Sensibiliser et prévenir »

Les premières recommandations issues de la conférence MaTeCC 2023 soulignent l’importance d’une approche holistique pour faire face aux défis croissants de la cybersécurité. Parmi ces recommandations clés, la sensibilisation et la prévention ont été identifiées comme des éléments essentiels pour renforcer la résilience des individus et des entreprises face aux menaces numériques.

La sensibilisation doit s’étendre à tous les groupes d’âge, en mettant l’accent sur l’éducation à la sécurité numérique et en intégrant une hygiène numérique dans notre quotidien que ce soit dans le milieu professionnel, universitaire ou privé. « Il est crucial que les individus comprennent les risques potentiels et adoptent des pratiques sécurisées lorsqu’ils utilisent les technologies numériques », souligne l’expert Jean-Christophe Le Toquin, président de l’association CyAN.

« Former les talents »

De plus, les recommandations mettent en évidence l’importance de la formation en cybersécurité. Pour Mohamed Naoufal Serghini

, directeur de l’Ecole HIGH-TECH, « la protection dans le monde cyber, passe forcément par la formation de talents et le développement des compétences, que ce soit à traversdes programmes de formation initiale, continue, de reconversion ou de spécialisation. Les professionnels de la cybersécurité doivent rester constamment à jour face aux évolutions rapides des technologies et des attaques, et la formation joue un rôle crucial pour répondre à ces besoins. C’est en tout cas notre conviction au sein de l’Ecole HIGH-TECH, qui propose une formation de pointe en Cybersécurité, alignée avec les meilleurs standards internationaux ».

« Collaborer et partager les connaissances »

La collaboration a également été identifiée comme une recommandation clé pour renforcer la cybersécurité. La mise en place de référentiels nationaux et internationaux, le partage d’expériences entre les utilisateurs et la collaboration internationale en matière de cybercriminalité sont des éléments essentiels pour lutter contre les menaces numériques transfrontalières. En travaillant ensemble, les acteurs de la cybersécurité peuvent partager des connaissances, des bonnes pratiques et des ressources, renforçant ainsi la résilience collective face aux attaques.

« Respecter les normes éthiques »

De plus, les recommandations soulignent la nécessité de développer des produits et des plateformes responsables et éthiques en matière de cybersécurité. Dans un monde où la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité sont des préoccupations majeures, il est crucial de garantir que les technologies et les pratiques adoptées respectent les normes éthiques et les réglementations en vigueur.

« Les entreprises doivent intégrer des considérations de cybersécurité dès la conception de leurs produits et services – dit « Secure By Design » dans le jargon professionnel, tout en garantissant une transparence et une responsabilité dans la collecte et l’utilisation des données personnelles », soulignent les experts.

« Fournir des ressources et un soutien adaptés »

En outre, les recommandations soulignent l’importance de sensibiliser les petites et moyennes entreprises (PME) aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité et à la gestion des risques. « Les PME représentent une part significative du tissu économique et sont souvent les plus vulnérables aux attaques et le Maroc ne saurait être en reste. Dans un tel environnement, il est crucial de fournir des ressources et un soutien adaptés pour les aider à renforcer leur posture de sécurité et à protéger leurs données sensibles. Cela pourrait inclure des programmes de formation ciblés, des conseils sur les meilleures pratiques et des incitations pour l’adoption de mesures de sécurité appropriées », précise Mohamed Bouzidi, directeur du cabinet de conseil AVALIANCE.

« Disposer d’un cadre juridique approprié »

Sur le plan juridique, les recommandations mettent en évidence l’importance de disposer d’un cadre juridique approprié pour la cybersécurité et la cybercriminalité. Les lois et les réglementations doivent être adaptées aux défis actuels et futurs, en prenant en compte les aspects techniques, éthiques et juridiques. La protection des données personnelles occupe une place centrale dans ce contexte, et il est essentiel que les réglementations garantissent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données.

Enfin, les recommandations soulignent l’importance de prendre en compte les défis mondiaux de la cybersécurité dans un monde numérique en constante expansion. Les menaces numériques ne connaissent pas de frontières, et une approche collaborative et coordonnée entre les acteurs nationaux et internationaux est nécessaire. Cela inclut la coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité, le partage d’informations sur les attaques et les vulnérabilités, ainsi que le développement de normes et de bonnes pratiques communes.

En somme, les recommandations issues de la conférence MaTeCC 2023 mettent en évidence l’importance d’une approche holistique, incluant la sensibilisation et la prévention, la formation, la collaboration, le développement de produits responsables et un cadre juridique adapté.

La cybersécurité et la protection des données personnelles sont des enjeux critiques dans l’environnement économique actuel, où la confiance et la confidentialité sont essentielles. En adoptant ces recommandations, les entreprises et les individus peuvent renforcer leur résilience face aux menaces numériques et contribuer à un environnement économique plus sûr et plus fiable.