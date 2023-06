Hydrogène naturel. La suisse HyNat se prépare à lever 10 millions d’euros pour produire au Maroc

Un peu moins de deux ans après avoir signé avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) un accord de prospection, d’exploration et de production d’hydrogène naturel dans les provinces du sud, l’entreprise suisse HyNat, compte lever 10 millions de francs suisses (10,2 millions d’euros) pour financer une partie des forages et des travaux nécessaires à la mise en route de ses premiers puits d’extraction d’hydrogène dans le Royaume.

L’entreprise helvétique basée à Genève est plus que jamais décidée à accélérer la concrétisation de son projet de production d’hydrogène naturel. Selon Africa Business, HyNat vise, dans ce cadre, à lever 10 millions de francs suisses. A ce montant s’ajoutera une somme similaire déboursée par les actionnaires de Hynat pour financer cette première phase, indique le site d’informations économiques stratégiques à destination des investisseurs, décideurs économiques et politiques, qui cite Stéphane Aver, le PDG d’ HyNat.