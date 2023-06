Canada. Le visa AVE appliqué par les autorités aéroportuaires au Maroc

L’annonce avait suscité un grand intérêt pour les Marocains. Mais l’en s’est rendu compte que le visa AVE ( Autorisation de voyage électronique ) vient juste alléger les procédures pour une catégorie de citoyens, notamment ceux ayant déjà obtenu un visa pour le Canada, au cours des dix dernières années ou ayant un visa des Etats-Unis. « Le visa AVE s’applique uniquement aux voyageurs de ces pays qui ont détenu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou qui détiennent actuellement un visa non-immigrant américain valide », a annoncé le ministre canadien, le mardi 6 juin courant. Cependant, les familles et amis des Marocains résidant au Canada ne seront plus confrontés aux difficultés et délais d’attente longs, quelquefois de plusieurs mois pour obtenir les visas classiques et venir séjourner avec eux”.

Ainsi, les personnes remplissant ces deux conditions n’auront plus besoin d’une demande de visa de résidence temporaire pour se rendre au Canada ; une simple demande d’AVE leur suffit, avec bien évidemment un passeport valide.

Par cette décision, les autorités canadiennes, notamment Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), veulent rendre plus facile et plus abordable le processus de contrôle préalable au voyage. Rappelons que les citoyens de 13 autres pays dont le Maroc sont éligibles. Il s’agit des Philippines, Maroc, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Costa Rica, Panama, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Les Seychelles, Thaïlande, Trinité-et-Tobago et l’Uruguay.

L’IRCC pourrait désormais, grâce à cette nouvelle procédure, traiter les demandes de visa plus efficacement. L’instance canadienne invite les voyageurs potentiels à consulter le site Canada.ca/eTA pour savoir s’ils sont admissibles à l’AVE et comment en faire une demande.

Une très bonne et grande nouvelle pour Souraya Otmani, l’ambassadeur du Royaume à Ottawa. La diplomate marocaine a annoncé au lendemain de cette décision son soulagement indiquant qu’ « elle est de nature à renforcer davantage la coopération entre nos deux pays, à favoriser le tourisme, les échanges économiques et commerciaux, les échanges académiques, estudiantins et culturels et d’une manière générale tous les contacts personnels”.

“Nous avons régulièrement sensibilisé tout au long de ces dernières années nos partenaires canadiens sur la problématique et les difficultés liées à l’obtention du visa et nous nous réjouissons aujourd’hui de cette mesure qui vient illustrer, si besoin en est, l’excellence des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Canada qui fêtent cette année 61 ans de relations diplomatiques”, a affirmé l’ambassadeur.

Elle a noté que cette décision “historique prise par ce grand pays d’Amérique du Nord qu’est le Canada” intervient au moment où malheureusement encore “les voyageurs marocains sont confrontés à toute sortes de tracasseries, de files d’attentes et de refus sans raison de leurs demandes de visas pour plusieurs pays européens”.

Pour les ressortissants marocains se rendant au Canada, “On ne parle plus de visa classique mais plutôt d’une simple autorisation électronique, semblable à celle dont bénéficie notamment les citoyens de plusieurs pays européens pour voyager au Canada”, a ajouté l’ambassadeur, relevant que cette autorisation s’obtient aussi plus facilement et plus rapidement dans un délai maximum de 3 jours. Les frais afférents à cette autorisation sont aussi considérablement réduits par rapport à ceux exigés pour les visas classiques, soit 7 dollars canadiens, équivalent à environ 55 dirhams, a indiqué la diplomate.