24 Heures du Mans. Ford dévoile une Mustang GT3 très aiguisée 

Pour disposer d’un modèle compétitif à même de jouer le titre, la marque à l’ovale bleu s’est basée sur sa Mustang«Dark Horse» à laquelle elle y a adjoint un kit aérodynamique encore agressif, un V8 5,4 litres Coyote basé amélioré techniquement et une suspension spécifique, le tout sous la houlette de Ford Performance. Ce nouvel engin arbore un nouveau look affirmé et coloré signé Troy Lee, reconnu comme l’un des meilleurs designers au monde dans le domaine du sport automobile.

Lire aussi | Une Ferrari ayant appartenu à Feu S.M. le Roi Mohammed V bientôt aux enchères

Par ailleurs, Ford Performance a consolidé ses relations avec deux partenaires de longue date, Multimatic et M-Sport, dans le cadre de ce projet. Multimatic, constructeur de l’emblématique Ford GT, a également été impliqué dans le programme de course de la Ford GT et participera à la construction et à l’assistance des Mustang GT3, tandis que M-Sport, partenaire depuis de nombreuses années du championnat du monde de rallye assemblera les moteurs.

Lire aussi | Environnement. Ford et Ford Fund soutiennent l’initiative «Clean & Play» de l’Association Bahri

Avant de se rendre au Mans en 2024, la Mustang GT3 participera à diverses séries GT3 à travers le monde aux mains des équipes clientes. La première équipe annoncée aujourd’hui, est Proton Competition. Ford Performance mettra également en place un programme de course à deux voitures avec la Mustang GT3 dans la classe GTD Pro de l’IMSA. Ce programme sera géré par Multimatic Motorsports et débutera lors de la Rolex 24 at Daytona 2024.