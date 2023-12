Distribution automobile. Auto Hall inaugure sa nouvelle succursale à Kénitra

Poursuivant sa politique de développement en matière de réseau de distribution, Auto Hall a inauguré en présence de nombreuses personnalités et autres invités de marque une nouvelle succursale flambant neuve à Kénitra. Affichant une architecture inédite, voire unique en son genre, cette nouvelle plateforme accueille plusieurs marques du groupe, dont Ford, Opel, Seres et Nissan, ainsi qu’une palette de services associés.

Au regard de son design avant-gardiste, ce site, qui a nécessité un investissement de plus de 74 millions de dirhams, tranche singulièrement du parc immobilier d’Auto Hall, un groupe qui dispose à son actif de plus d’une soixantaine de succursales dans le Royaume. Spacieux et soigneusement aménagés, les nouveaux showrooms situés sur l’avenue Al Qadissia offrent un cadre idéal à la clientèle de Kénitra qui peut découvrir dans des conditions optimales les modèles exposés.

«L’ouverture de cette succursale très design est le fruit de nombreuses années de travail, de recherche et de développement. Notre objectif est de créer un espace unique ou l’esthétique, la technologie et l’innovation se rencontrent pour offrir une expérience automobile exceptionnelle à nos clients», a déclaré lors de la cérémonie d’inauguration des lieux Jamal Eddouhbani, Directeur Général du Groupe Auto Hall. Et de poursuivre : «en accord avec la nouvelle charte architecturale d’Auto Hall, nous avons veillé à ce que chaque détail de cette succursale reflète notre engagement envers la qualité, le design avant-gardiste et le service clientèle d’excellence. Cette succursale conçue par une équipe renommée d’architectes incarne notre vision de l’avenir de l’industrie automobile. Elle est à la fois moderne élégante et fonctionnelle. Chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir un environnement inspirant pour nos équipes».

«Cette succursale est également conçue comme un lieu de rencontre avec nos clients où ils peuvent, non seulement, découvrir nos derniers modèles, mais aussi obtenir et bénéficier de l’ensemble de nos services, à savoir le crédit, la reprise des véhicules, la location longue durée ainsi que l’assurance et un accompagnement personnalisé tout au long de leur processus d’achat. En intégrant cette approche, nous souhaitons créer une expérience globale qui dépasse les attentes de nos clients et qui renforce notre engagement envers leur satisfaction», conclut M. Eddouhbani.

Karim Ghellab Président du Groupe Auto Hall.

Outre les showrooms, cette nouvelle succursale comprend des ateliers mécaniques, ainsi qu’un service de pièces de rechange d’origine. Elle est implantée sur un terrain de 2 479 m2 avec une superficie d’exposition de 1 000 m2 et un service après-vente de plus de 500 m2. Par ailleurs, le bâtiment en R+2 avec sous-sol et terrasse accessible offre également des espaces de stockage automobile ainsi qu’un parking client.

En plus de créer 35 emplois, la nouvelle plateforme d’Auto Hall à Kénitra est labellisée 3S (Sales, After-Sale Service, Spare Part), ce qui signifie qu’elle propose non seulement la vente de véhicules, mais aussi des services après-vente et des pièces de rechange d’origine. Des équipes commerciales et techniques qualifiées prennent en charge les clients pour la vente, l’entretien, la maintenance et la réparation mécanique de leurs véhicules. Pour le SAV, grâce au partenariat avec les principales compagnies d’assurance, les clients peuvent bénéficier de réparation de leurs véhicules avec prise en charge directe des frais par les assurances.