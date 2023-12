Le partenariat de l’espoir

C’est presque une surprise. En 48 heures, un partenariat a été conclu entre le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis (EAU). L’image traditionnelle des chefs d’Etats Arabes est celle de personnalités qui font des discours fleuves avec beaucoup de déclarations de bonnes intentions et zéro action. Au lieu d’apprendre à « faire et se taire ». Les 4 et 5 décembre, une « visite de travail et de fraternité » a été réalisée par le Souverain, suite à l’invitation du Président Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane. Cet évènement inattendu a presque bouleversé la donne. Un protocole réduit au maximum et une priorité à la présentation des programmes et des projets à mettre en œuvre. Entre les deux pays, existe un solide capital d’amitié et une culture proche. Depuis plusieurs années, le Royaume du Maroc a déjà initié cette approche en Afrique dès son retour au sein de l’Union africaine, sa « famille naturelle ».

En quelques années, une dynamique constructive a été entamée. Cette fois-ci c’est vers le « monde arabe », qui est aussi une famille dont fait partie le Maroc, Etat arabo-africain, que la diplomatie marocaine se redéploie pour faire un formidable bond en avant. Cette action s’inscrit d’ailleurs pleinement dans la Constitution où, dès le préambule, le Royaume s’engage à « approfondir les liens d’appartenance à la Oumma arabe et islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères ». Si l’intégration maghrébine est actuellement en panne, le Royaume n’a pas attendu la détente au niveau régional pour diversifier au maximum ses relations bilatérales et multilatérales.

En quelques années, la présence du Royaume a progressé qualitativement sur l’ensemble des continents. Avec le partenariat, aujourd’hui conclu avec les EAU, qui se veut « novateur, renouvelé et enraciné », le Maroc a ainsi démontré qu’il est possible de construire et de développer des rapports interétatiques, réciproquement bénéfiques, tout en capitalisant sur la dimension immatérielle que partagent les deux pays frères. Deux expressions résument cette approche où fusionnent le pragmatisme et la fraternité : « solidarité qualitative » et « investissement durable ». Presque tous les domaines sont concernés par ce partenariat nouvelle génération, avec cependant des priorités bien définies. D’abord dans le domaine stratégique des infrastructures, en termes d’extension des voies ferrées, de développement des aéroports, et d’aménagement des ports. Sont aussi concernés, en priorité, les secteurs de l’eau et de l’énergie dans une optique de développement durable. Une réponse concrète et pratique à la COP 28 qui se déroule simultanément dans la Confédération des EAU.

Il est aussi question de sécurité alimentaire, de tourisme et de l’immobilier, des projets socio-économiques (reconstruction des zones touchées par le séisme, construction d’établissements scolaires, universitaires et de santé), de la communication et de l’économie numérique, ainsi que l’industrie, l’agriculture et l’agroalimentaire, le secteur financier et le marché des capitaux, les fonds souverains et d’investissement (…). Sans oublier les possibilités qu’offrent la présence et la confiance du Maroc dans le continent africain, notamment en matière d’infrastructures énergétiques. Le terrain a ainsi été balisé par cette « visite de travail et de fraternité », où les actes priment sur les discours. Visite courte mais fructueuse et riche en espérances. Ce partenariat va certainement permettre au Royaume d’améliorer sa marge de manœuvre financière et donner un nouveau souffle aux grands chantiers stratégiques entamés. Cet évènement est aussi un message très fort dans le contexte mondial actuel. Face aux multiples tendances régressives actuellement observées, l’urgence est de redoubler d’efforts pour construire et reconstruire, avec patience, sagesse, volonté et courage.