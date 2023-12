Bachus souligne la volonté des États-Unis de renforcer le leadership du Maroc en cybersécurité et met en avant le rôle clé de l’IA

Les États-Unis se positionnent comme un « partenaire clé » pour renforcer la position du Maroc en tant que leader continental en cybersécurité, a déclaré Jennifer Bachus, sous-secrétaire adjointe principale du Bureau du cyberespace et de la politique numérique.

La responsable américaine a souligné l’évolution remarquable du Maroc dans la transition digitale, l’intelligence artificielle (IA) et la cybersécurité, exprimant la volonté des États-Unis d’être un partenaire stratégique dans ce processus.

Bachus a mis en lumière l’importance cruciale de la cybersécurité dans la protection des données sensibles à l’ère des technologies de l’information et de la communication. Elle a noté que l’intégration de l’IA dans la cybersécurité offre des avantages significatifs, permettant une détection rapide des menaces, une analyse prédictive des comportements malveillants et une réponse automatisée aux incidents.

« Parmi les principales priorités du gouvernement américain, mon Bureau fait progresser la cyberstabilité mondiale grâce à des partenariats internationaux et soutient des infrastructures de télécommunications fiables, y compris la 5G », a déclaré Bachus. « Le Maroc fait de grands progrès dans la transformation numérique et les États-Unis sont désireux de soutenir le Royaume dans sa vision de devenir un leader régional dans le domaine technologique », a-t-elle ajouté.

La responsable américaine a plaidé en faveur d’une collaboration internationale et d’un échange d’expertise pour relever les défis croissants liés à la sécurité numérique. Elle a souligné que les défis actuels en matière de cybersécurité nécessitent une approche mondiale et que la coopération internationale est essentielle pour soutenir le développement économique.

Bachus a également souligné l’importance des politiques et des investissements adaptés dans la cybersécurité et l’IA pour favoriser la croissance économique, encourager l’innovation, renforcer la compétitivité des entreprises et créer un environnement propice aux échanges sécurisés. La synergie entre la cybersécurité et l’IA, selon elle, ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques, offrant des solutions innovantes pour relever les défis actuels et positionner les pays dans l’ère numérique, garantissant un développement économique durable et résilient.