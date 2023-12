Aéroports de Benslimane, Essaouira, Ouarzazate, Zagora et Bouarfa. De nouvelles têtes aux commandes

De nouveaux commandants à la tête de cinq aéroports. Leur missions : stimuler la croissance du trafic, garantir la sûreté et la sécurité, tout en améliorant l’expérience client.

L’Office national des Aéroports (ONDA) vient d’annoncer de nouvelles nominations à la tête de cinq aéroports du Royaume. Parmi les nominations récentes, on compte celle de My Nabil Bouhouri, nommé commandant de l’aéroport de Benslimane depuis le 16 octobre 2023. De plus, à partir du 15 janvier 2024, Abdelmounaim Aoutoul sera le commandant de l’aéroport Essaouira Mogador, Ismail Aghazzaf celui de l’aéroport d’Ouarzazate, Youssef Saada celui de l’aéroport de Zagora, et Othmane Hassani celui de l’aéroport de Bouarfa.

Ces nominations ont pour objectif de renforcer le dynamisme de ces plateformes aéroportuaires et de les positionner comme des acteurs clés du développement économique régional. Les nouveaux commandants d’aéroport auront pour mission d’accompagner la croissance du trafic passagers en mettant l’accent sur l’expérience client, la sûreté, la sécurité et la collaboration avec les parties prenantes. Leur responsabilité consistera à stimuler la croissance du trafic dans leurs aéroports respectifs et à contribuer au développement économique des régions concernées.

Ces nominations visent également à renforcer la capacité des plateformes aéroportuaires à répondre à la demande croissante tout en garantissant la satisfaction des passagers et le maintien de normes élevées en termes de sûreté et de sécurité. La collaboration avec les parties prenantes sera donc essentielle pour assurer une croissance durable et mutuellement bénéfique pour l’économie marocaine ainsi que pour les régions avoisinantes.

Des aéroports qui affichent des performances encourageantes

Selon les données de l’ONDA, disponibles jusqu’à la fin octobre 2023, ces aéroports se sont distingués et montrent des signes de reprise après la période difficile causée par la pandémie de COVID-19. Celui d’Essaouira Mogador a notamment enregistré une augmentation remarquable de 136% du trafic par rapport à la même période en 2019. Pas moins de 16 943 passagers ont transité par cet aéroport, dépassant largement les chiffres d’avant la crise. De plus, Essaouira Mogador a également enregistré un taux de récupération impressionnant de 167%, ce qui témoigne de sa capacité à retrouver rapidement son dynamisme.

De son côté, l’aéroport de Ouarzazate a maintenu une performance stable, avec un taux de récupération de 100% par rapport à la même période de 2019. Ce résultat encourageant montre que cet aéroport continue d’attirer les voyageurs et de jouer un rôle important dans la connectivité régionale.

Enfin, l’aéroport de Zagora a également enregistré une augmentation significative du trafic, avec une hausse de 81% par rapport à 2019. Les données concernant les aéroports de Benslimane et Bouarfa ne sont pas disponibles. Ces performances positives démontrent la résilience du secteur aérien marocain et l’attrait persistant du pays en tant que destination touristique.

Croissance significative du trafic passagers au terme des 10 premiers mois de 2023

Soulignons que les aéroports du Maroc ont connu une croissance significative du trafic passagers au cours des dix premiers mois de l’année 2023. En comparaison avec la même période en 2019, le trafic a augmenté de 3%, et par rapport à 2022, il a augmenté de 31%. L’aéroport Mohammed V, quant à lui, a enregistré une reprise limitée, avec un taux de récupération de 84% par rapport à la même période de 2019, accueillant 7 275 356 passagers.

Cette récupération modérée s’explique en partie par la diminution de l’offre de sièges des compagnies aériennes. Néanmoins, le trafic international a continué à progresser, avec une augmentation de 6% par rapport à 2019 et de 1% par rapport à 2022 pour le mois d’octobre. Cette performance a été soutenue par le trafic aérien avec l’Europe, qui a enregistré une hausse de 9% par rapport à 2019 et de 2% par rapport à 2022, avec la création de nouvelles lignes desservant les aéroports marocains. Les segments de l’Amérique du Nord et du Moyen et Extrême Orient ont également affiché une croissance, avec des taux d’évolution respectifs de 18% et 11% par rapport à la même période de 2019.