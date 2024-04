La France veut collaborer avec le Maroc dans la production de l’énergie nucléaire

La coopération nucléaire est au cœur des efforts menés par Bruno Le Maroc, qui effectue une visite au Maroc, visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays.

La France veut aider le Maroc dans la production de l’énergie nucléaire. C’est ce qu’a souligné le ministre français de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, lors de son intervention à l’ouverture de la Rencontre économique Maroc-France à Rabat.

En plus de cette coopération nucléaire, Le Maire a exprimé la volonté de la France de collaborer avec le Royaume du Maroc dans divers autres domaines, notamment ceux des énergies propres telles que le solaire, l’éolienne et l’hydrogène vert.

في إطار تعزيز العلاقات المغربية – الفرنسية، اجريت اليوم بمقر الوزارة بالرباط مباحثات مع السيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، وذلك بحضور السيد كريستوف لوكورتييه، سفير الجمهورية الفرنسية بالمملكة المغربية. pic.twitter.com/m6c7FCRo47 — Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) April 26, 2024

Il a également évoqué le développement des infrastructures de transport énergétique ainsi que l’élargissement de la coopération dans les secteurs ferroviaire, aéronautique et automobile.

Bénéfices mutuels

De son côté, le président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), Patrick Martin, a souligné l’importance cruciale de la diplomatie économique dans le renouvellement des relations économiques entre les deux pays. Il a exprimé le souhait de voir les entreprises marocaines et françaises continuer à travailler ensemble pour des bénéfices mutuels, dans un contexte où le Maroc joue un rôle central en tant que hub vers l’Afrique.

Les participants au Forum économique Maroc-France, tenu à Rabat, ont appelé à une nouvelle approche dans les relations économiques entre les deux pays, mettant en avant le concept de « made with Morocco » pour une meilleure complémentarité.

Le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, Mohamed Benchaaboun, a souligné l’importance d’un partenariat solide et durable. Le Directeur Général de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri, a plaidé de son côté pour de nouveaux schémas d’intégration industrielle.

لقاء عمل مع نادي رؤساء المقاولات الفرنسية (MEDEF) لتباحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون وتقاسم الخبرات بين الشركات المغربية والفرنسية في القطاع الصناعي وفق مقاربة قائمة على التقليل من الانبعاثات الكربونية لتحقيق النجاعة الطاقية. @medef @mcinetgov_ma pic.twitter.com/nmrNJriYfy — Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) April 25, 2024

La Rencontre, organisée par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le MEDEF sous le thème « Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales », a réuni plus de 500 leaders économiques des deux pays.