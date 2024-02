Marché des voitures neuves au Maroc. Démarrage en douceur des ventes à fin janvier

Les ventes de voitures neuves au Maroc affichent un bon démarrage à l’aube de cette nouvelle année commerciale pour le secteur. Ainsi, 12 084 unités ont été écoulées en janvier dernier tous segments confondus, soit une croissance de 6,63% comparativement au même mois de l’année dernière. C’est ce qu’attestent les dernières statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Le marché automobile des voitures neuves au Maroc est-il amené à surfer sur la vague du succès commercial pour cette année 2024 ? Même si à fin janvier, la courbe des ventes est encourageante, plusieurs facteurs devraient peser, positivement ou négativement, sur le secteur. Comme l’avait souligné récemment Adil Bennani, Président de l’AIVAM, lors du bilan annuel relatif au marché automobile dans le Royaume, qu’en sera-t-il de la croissance économique mondiale, de l’inflation, des cours du pétrole dans le monde ? Quid du redressement de l’offre automobile au Maroc qui pourrait être impacté par une problématique logistique d’ordre mondial affectant le secteur automobile ? Qu’adviendra-t-il des efforts de soutien du produit intérieur brut par la demande publique ? Où en sera-t-on s’agissant du développement de l’électrification dans le Royaume ?

En attendant d’y voir plus clair, les statistiques des ventes globales du mois de janvier 2024 indiquent que 12 084 voitures neuves ont été vendues, soit une croissance de + 6,63 % comparativement à la même période en 2023 où il s’est écoulé 11 333 unités.Par segments, le véhicule particulier a enregistré une hausse de +5,54 % avec 11 074 unités vendues en janvier. Quant au véhicule utilitaire léger (VUL), il a enregistré une hausse de +20,24 % avec 1 010 unités écoulées le mois dernier.

Dans le détail, la marque Dacia domine le segment des VP avec une part de marché (pdm) de 34,22%, soit 3 790 unités écoulées en janvier dernier, suivie de Renault qui a vendu 1 522 unités (pdm de 13,74%) et de Hyundai (1 051 unités et 9,49% de pdm).

Pour le VUL, c’est Renault qui truste la plus haute marche du podium (273 unités vendues, soit 27,03% de part de marché), suivi de DFSK qui a vendu 148 véhicules (14,65% de pdm) et de Ford (141 unités et 13,96% de pdm).

Côté premium, Audi a atteint une part de marché de 3,31% avec 366 voitures vendues. La marque aux anneaux est suivie de BMW qui a totalisé une part de marché de 1,63% et 180 unités vendue le mois dernier. Mercedes monte sur la troisième marche du podium avec une part de marché de 2,25% et 249 unités vendues.