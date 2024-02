Blé tendre. L’ONICL accorde une prime aux importateurs   

L’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) vient d’annoncer la mise en place d’un mécanisme de soutien à la constitution, par les importateurs, d’un stock de blé tendre.

Ce dispositif s’articule autour de l’octroi d’une prime de stockage et d’une prime forfaitaire à l’importation concernant les importations de blé tendre éligibles. Selon la circulaire de l’ONICL, les importations éligibles au soutien dans le cadre de ce mécanisme doivent être réalisées durant la période allant du 1er février au 30 avril prochain.

Par ailleurs, la quantité maximale éligible aux soutiens de la présente circulaire est estimée à 10 millions de quintaux de blé tendre (10%). Elle est attribuée aux importateurs sur la base de leurs déclarations d’importation auprès de l’ONICL, selon le principe du premier venu, premier servi, et plafonnés à 3 millions de quintaux par mois, pour les mois de février et mars 2024, et à 4 millions de quintaux pour le mois d’avril 2024.

A noter que la prime de stockage, qui est fixée à 2,5 dirhams par quintal, est calculée sur la base de deux quinzaines par mois et est octroyée pour les stocks détenus le 1er et le 16 de chaque mois, précise l’ONICL.