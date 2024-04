600 000 ovins, voire plus à importer : l’objectif du gouvernement pour l’Aïd al-Adha

Pour répondre à la demande lors de la fête de l’Aïd al-Adha, les autorités prévoient de passer du simple au double en termes d’importation d’ovins, comparé à 2023.

Le gouvernement œuvre à doubler le nombre d’ovins destinés à l’abattage à l’occasion de Aïd al-Adha par rapport à l’année dernière, a fait savoir, ce jeudi 18 avril, le ministre chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

« L’exécutif entend doubler le nombre de moutons importés pour l’Aïd al-Adha cette année », a déclaré M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, notant que l’exécutif envisage actuellement d’importer 600.000 ovins, un chiffre susceptible d’être revu à la hausse.

Le ministre souligne que la mise en place d’un mécanisme d’importation n’est pas suffisante pour atteindre l’objectif escompté, notant que l’exécutif s’emploie à « simplifier et réguler le processus suivi l’année dernière, afin de faciliter l’importation ». Rappelons qu’à l’occasion de l’Aïd al-Adha en 2023, on a compté entre 200 000 et 300 000 têtes de bétail importées.

En réponse, mardi 16 avril, à une question sur les mesures prises en prévision de l’Aïd Al-Adha à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a fait état de l’identification d’environ deux millions de têtes d’ovins jusqu’à présent, dans le cadre des préparatifs de Aïd Al-Adha.

Le ministre a rappelé que 34 marchés temporaires ont été aménagés pour renforcer les marchés existants, tandis que 210.000 unités d’engraissement ont été enregistrées, notant l’ouverture temporaire pour la deuxième année consécutive des importations de bétail, et le lancement d’un appel d’offres pour 600.000 têtes d’ovin pour l’Aïd al-Adha.