Aïd Al Adha : une aubaine pour le secteur hôtelier

Avec l’engouement grandissant pour passer Aïd Al Adha dans des hôtels de luxe, ces derniers ont développé des formules spéciale fête du sacrifice. L’offre est de plus en plus intéressante pour des citoyens peu attachés au culte religieux ou considérant « optionnelle » la pratique de ce rite, qui relève de la « Sounnah ».

Le secteur hôtelier a bien compris cette évolution et a vite saisi l’opportunité multipliant ses offres et campagnes publicitaires durant la période précédant l’Aïd. Les établissements utilisent désormais les réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram, pour attirer une clientèle plus large. Les plateformes en ligne sont devenues l’espace idéal pour promouvoir leurs services. Ainsi, sur Facebook, de nombreux internautes se regroupent dans des communautés pour échanger des informations sur les fermes et les hôtels qui proposent des prestations spéciales le jour de l’Aïd. Ils partagent leurs expériences et recommandent les choix les plus intéressants.