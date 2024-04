Gaza, Ukraine, relations sino-américaines… Voici ce qu’en pense le chef de la diplomatie chinoise

Dans une interview accordée à Al Jazeera, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, expose en détail la position de la Chine sur plusieurs questions internationales cruciales, mettant en avant des perspectives et des propositions pour faire face aux défis mondiaux actuels.

Concernant la crise à Gaza, qui occupe une place centrale dans l’agenda international, Wang souligne l’urgence d’un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à la catastrophe humanitaire en cours. Insistant sur la nécessité d’une action concertée de la communauté internationale, il appelle à la mise en œuvre effective de la récente résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, tout en plaidant pour un accès sans entrave à l’aide humanitaire pour les civils palestiniens.

Soutien sans réserve à la cause palestinienne

Le diplomate chinois utilise des mots forts appelant à la reconnaissance de l’Etat palestinien. « Les pays du Moyen-Orient , pour renforcer la solidarité et la coopération , et soutenir sans réserve la juste cause du peuple palestinien visant à rétablir ses droits nationaux légitimes , et soutenir sans relâche la réconciliation entre les factions palestiniennes à travers dialogue et un soutien indéfectible à la Palestine pour obtenir une adhésion à part entière aux Nations Unies , et un soutien indéfectible au peuple palestinien pour parvenir à l’établissement de son État indépendant et à « la domination de la Palestine par les Palestiniens » », souligne-t-il.

Le MAE chinois évoque également les récentes tensions en mer rouge. Il exprime à ce titre sa préoccupation face à la situation tendue dans cette région qu’il qualifie de stratégique, tout en appelant à une cessation des opérations visant les navires civils et à une coopération internationale pour garantir la sécurité de la navigation, soulignant que la crise à Gaza contribue à accroître les tensions en mer Rouge.

La Chine prête à jouer le médiateur dans la crise russo-ukrainienne

Sur la crise en Ukraine, Wang réaffirme le soutien de la Chine à une solution politique négociée, plaidant en faveur de la tenue d’une conférence internationale de paix pour parvenir à un cessez-le-feu et résoudre la crise de manière diplomatique. Il souligne à ce titre la disposition de la Chine à jouer un rôle de médiateur dans les pourparlers de paix pour restaurer la stabilité dans la région.

« Un conflit ou une guerre, quelle qu’elle soit, ne se termine pas sur le champ de bataille, mais à la table des négociations. La partie chinoise soutient la tenue en temps opportun d’ une conférence internationale de paix acceptable pour les parties russe et ukrainienne , avec la participation de toutes les parties sur un pied d’ égalité et au cours de laquelle tous les plans de paix seraient discutés équitablement, en vue de parvenir au plus vite à un cessez- le-feu possible », souligne le diplomate à ce sujet.

En ce qui concerne Taiwan, le Ministre réaffirme la souveraineté de la Chine sur l’île et sa détermination à parvenir à une réunification pacifique. Il met en garde contre « les activités séparatistes » à Taiwan et les ventes d’armes américaines, soulignant que la Chine défendra fermement son intégrité territoriale.

« Certains pays appellent à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan , mais ils accélèrent secrètement le rythme de la fourniture d’armes et d’équipements aux séparatistes de « l’ indépendance de Taiwan » . Ces actions ne font qu’augmenter les risques de conflit et de confrontation et posent de graves problèmes », déplore Wang.

La Chine « prête à travailler avec les Etats-Unis »

Enfin, sur les relations sino-américaines, Wang appelle à une coopération gagnant-gagnant et à la stabilité. Il souligne l’importance du respect mutuel et de la coexistence pacifique entre les deux pays, quel que soit le résultat des élections américaines. La Chine est prête à travailler avec les États-Unis pour trouver des solutions aux défis mondiaux et promouvoir la paix et la stabilité dans le monde.

« Les peuples chinois et américain doivent continuer à communiquer et à coopérer, et la Chine et les États-Unis , en tant que deux grands pays , doivent trouver la bonne manière de traiter l’un avec l’autre, quel que soit le vainqueur de l’ élection présidentielle », déclare-t-il à ce sujet.