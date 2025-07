Trump reçoit Netanyahu à la recherche d’un accord à Gaza

Donald Trump, qui se dit déterminé à mettre fin à la guerre à Gaza, a reçu Benjamin Netanyahu à dîner à la Maison Blanche lundi soir, lequel a dit avoir présenté le président américain pour le Nobel de la Paix.

La troisième visite à Washington du Premier ministre israélien M. Netanyahu depuis le retour au pouvoir de Donald Trump intervient à un moment crucial, le président américain espérant profiter de l’élan donné par la récente trêve entre Israël et l’Iran après une guerre de 12 jours.

« Je ne pense pas qu’il y ait de blocage. Je pense que les choses se passent très bien », a déclaré M. Trump aux journalistes au début du dîner, lorsqu’on lui a demandé ce qui empêchait la conclusion d’un accord de paix.

Assis l’un en face de l’autre autour d’une grande table, le président américain s’est dit convaincu que le Hamas était prêt à accepter un cessez-le-feu à Gaza.

« Ils veulent une rencontre et ils veulent ce cessez-le-feu », a-t-il dit.

Le Premier ministre israélien a lui annoncé avoir présenté la nomination du président américain pour le prix Nobel de la paix, en lui remettant la lettre qu’il a envoyée au comité Nobel.

« A l’heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays (après l’autre), dans une région après l’autre », a loué M. Netanyahu.

La rencontre lundi intervient en pleins pourparlers indirects entre Israël et le Hamas.

Depuis dimanche, deux sessions de pourparlers indirects entre Israël et le Hamas se sont tenues à Doha, selon des sources palestiniennes proches des négociations. « Aucune percée » n’a été encore réalisée, a indiqué à l’AFP l’une d’elles.

Mardi matin, l’armée israélienne a annoncé que cinq soldats avaient été tués et deux autres grièvement blessés au combat dans le nord de la bande de Gaza.

L’émissaire américain Steve Witkoff doit se rendre dans la semaine à Doha, selon la Maison Blanche.

Auparavant, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait indiqué que « la priorité absolue du président au Moyen-Orient est de mettre fin à la guerre à Gaza et le retour de tous les otages ».

La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, à laquelle l’armée a riposté en lançant une offensive d’envergure à Gaza qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué un désastre humanitaire.

Dimanche, Donald Trump a estimé qu’il existait « de bonnes chances » de parvenir à un accord « cette semaine ».

Les négociations indirectes, menées via les médiateurs qatari, égyptien et américain, portent « sur les mécanismes de mise en oeuvre » d’un accord de cessez-le-feu et d’un « échange » d’otages retenus à Gaza contre des Palestiniens détenus en Israël, selon un responsable palestinien.

La délégation du Hamas se trouvait dans une salle et la délégation israélienne dans une autre, dans le même bâtiment, a-t-il précisé.

« Le Hamas est sérieux et soucieux d’aboutir à un accord pour mettre fin à la guerre et à la souffrance de notre peuple, à condition que la partie israélienne fasse preuve de bonne foi et ne cherche pas à entraver ou à faire traîner le processus », a affirmé le responsable palestinien.

Lundi soir, M. Netanyahu a de nouveau exclu la création d’un Etat palestinien à part entière, affirmant qu’Israël conserverait « toujours » le contrôle de la sécurité dans la bande de Gaza.

« Maintenant, les gens diront que ce n’est pas un Etat complet, que ce n’est pas un Etat. Nous nous en moquons », a-t-il dit.

Selon des sources palestiniennes proches des discussions, l’accord comprend une trêve de 60 jours, pendant laquelle le Hamas relâcherait dix otages encore en vie et remettrait des corps de captifs morts, en échange de la libération de Palestiniens détenus par Israël.

Des dizaines de personnes, dont des parents d’otages détenus à Gaza, se sont rassemblées lundi soir devant l’antenne de Tel-Aviv de l’ambassade des Etats-Unis en Israël pour demander à M. Trump de parvenir à un cessez-le-feu.

Les manifestants ont brandi des drapeaux américains, des affiches portant des photos d’otages et une grande pancarte sur laquelle on pouvait lire « Président Trump, faites l’histoire, ramenez-les tous à la maison, mettez fin à la guerre ».

Sur les 251 personnes enlevées lors de l’attaque du Hamas du 7-Octobre, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 déclarées mortes par l’armée israélienne.

Une première trêve d’une semaine en novembre 2023, puis une deuxième de deux mois début 2025, ont permis le retour de nombreux otages en échange de la libération de Palestiniens détenus par Israël.

Sur le terrain à Gaza, la Défense civile a fait état de 12 Palestiniens tués par des frappes israéliennes, dont six morts dans la clinique Al-Rimal de Gaza-ville (nord), qui « abrite des centaines de déplacés ».

« On a été surpris par des missiles et des explosions à l’intérieur du bâtiment. On ne savait plus où aller à cause de la poussière et des dégâts », témoigne auprès de l’AFP Salman Qoudoum, en exhortant à un accord de cessez-le-feu. « On ne peut plus attendre ».

