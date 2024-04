Bissane Khaîrat: L’intersection écran et cran

Rompue au marketing, à l’IA et à la data, passée par Maroc Télécom, Bissane Khaîrat rejoint la SNRT en 2006 et y entame cette carrière qui la passionne et la place au cœur du média audiovisuel historique du pays.

Au service du petit écran et avec cran, elle travaille sur des projets structurants, innovants, et y apporte sa touche de marketeuse-communicante, de ‘’technologiste’’ génération IA et big data. Elle est là où se traite le Maroc en infos, actus, docs… elle est en mode prod’, timing minuté, réactivité, agilité, et aime tous ces challenges.

Bissane KHAIRAT parle de l’économie du pays à travers une approche bien décalée de ses concitoyennes interrogées et choisit de faire le parallèle entre histoire, femme et émancipation, et économie : ‘’depuis l’Indépendance la femme marocaine n’a cessé de militer, revendiquant autant que les hommes, et même si aucune reconnaissance ne leur avait été accordée, le fait est là, aujourd’hui, elles n’ont rien à envier à ces hommes, participant pleinement au développement de notre économie, nos entreprises, les faisant progresser, et le trend est le bon, l’économie marocaine, son entreprise, sont comme les femmes, résilientes et déterminées à avancer’’. Et elle ne se prive pas de revenir sur l’entreprise et son envol, le reliant avant tout ‘’à l’essentialité du développement humain, mais aussi aux opportunités de diversification des orientations économiques,’’ tout en alertant sur le gap à réduire ‘’ qui se situe au niveau de l’adaptation aux nouvelles technologies’’.

Lire aussi | Loubna Mlahfi: Chasseresse de talents

Voilà qui est dit pour ‘’ouvrir la voie aux générations montantes, les ingrédients sont là, il suffit de trouver le bon compromis et faire le bon choix.’’ Une voie que Bissane KAHIRAT a trouvé, elle, qui estime que dans l’exercice de son métier ‘’son seul ennemi est le temps, sur tout le reste, les voyants sont au vert’’, ajoutant ‘’ que travailler dans une entreprise publique dédiée au service public, avec une panoplie de produits et services à offrir quotidiennement, ne donne pas droit à l’erreur, poussant tous les collaborateurs à être responsables et œuvrer en symbiose’’.

Une symbiose qui semble bien lui inspirer un modèle d’entreprise, ‘’chacun rêvant du meilleur, il nous suffit d’avoir cette foi, ce bon sens, car la question n’est pas de chercher ce modèle idéal, mais d’aligner ses actes à sa pensée pour créer un environnement propice à l’épanouissement de soi ‘’. Bissane KHAIRAT, dans son bon sens, sait la responsabilité d’un manager à accompagner les stratégies définies dans le respect de valeurs qui fédèrent, poussent à la réussite :’’je prends à cœur de réaliser mes objectifs, et c’est ma part dans la contribution de la performance de l’entreprise’’.

À rester dans les objectifs, elle répond à la question de ses aspirations, son devenir, en disant ‘’rester concentrée sur les défis qui nous sont lancés actuellement, maintenant, le Maroc a changé de paradigmes, il faut d’abord asseoir le présent pour être prêt pour le futur. Alors peut-être actrice du progrès, pourquoi pas ? ‘’.

Lire aussi | Imane Belmaati confirmée à la tête de l’ANAPEC

Le futur, un futur très proche, celui du recensement de la population, et elle sera totalement dedans, que voudrait-elle donc qu’il lui dise sur la femme ? Elle disait dans l’échange ‘’ les chiffres et les dates sont très importants pour ceux qui les analysent ‘’ et le réitère ‘’ ce sont des indicateurs de valeurs qui impacteront certainement notre modèle de développement et les mettre à profit dans ce sens pour corriger, initier…’’. Mais en tant que femme, elle souhaite ‘’voir plus de cadres marocaines occuper des postes de responsabilité. Que de filles sont prêtes à libérer leur énergie, la marche du progrès est à leurs pieds.’’

Une libération d’énergie chez les femmes quelque part naturelle, avec leur capacité à entreprendre et faire, ne dire que pour justement engager leur action. Et la citation de Madame Thatcher, qui illustre cette capacité d’action des femmes, n’a fait dire à Bissane KHAIRAT que : ‘’Est-ce que vous en doutez ? ‘’ . Sans plus et avec tout le sens d’une telle réponse !