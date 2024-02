Adieu, Gabriel Banon!

Gabriel Banon, économiste, chroniqueur et consultant international, n’est plus. Une perte pour le Maroc et pour les grands de ce monde à qui son expertise était d’une grande utilité.

Conseiller de Poutine et de l’ex-leader de la Palestine, Yasser Arafat, Gabriel Banon a tiré sa révérence dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 96 ans, d’une crise cardiaque, dans une clinique privée à Casablanca, apprend-on de sources concordantes. Gabriel Banon partageait sa vie entre le Maroc, la France, les États-Unis et la Suisse.

Ce natif de Casablanca en 1928 a fait ses études secondaires au Lycée français, Lyautey, puis il est parti à Lyon où il décroche une licence en droit. Il étudie un peu plus tard à l’école polytechnique d’Oslo en Norvège où il devient ingénieur civil. Peu après les accords d’Oslo en 1993, le défunt président palestinien, Yasser Arafat, le prend comme conseiller économique en chef.

Lire aussi | Le grand militant Mohamed Bensaid Aït Idder n’est plus !

L’autorité palestinienne le nomme par la suite à la tête d’une société conseil à but non lucratif, basée en France et chargée d’assister le gouvernement palestinien dans sa politique de développement économique.

Gabriel Banon a également conseillé de nombreux chefs d’États étrangers, comme l’actuel président de Russie Vladimir Poutine, l’ancien président français, Georges Pompidou, dont il fut conseiller de la politique industrielle en 1969 et aussi l’ancien président américain, Gerald Ford. Banon était aussi un écrivain prolifique et chroniqueur et tenait depuis quelques années une chronique économique dans Luxe Radio.