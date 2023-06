Sahara. Le Qatar réaffirme son soutien au plan d’autonomie

Il s’agit d’une initiative « constructive » et une base pour toute solution réaliste à la question du Sahara marocain, a souligné le représentant permanent adjoint du Qatar, Jassim Sayar Al-Maawda, lors de la réunion annuelle du C24 à New York, tout en saluant les efforts consentis par le Maroc en vue de promouvoir la dynamique de développement socio-économique dans les provinces du Sud.

Le diplomate a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et son envoyé personnel, Staffan de Mistura visant à faciliter l’aboutissement à une solution politique durable et de compromis dans le cadre du processus politique mené sous l’égide des Nations-unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, y compris la 2654 et dans le respect de la souveraineté du Maroc.