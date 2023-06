Essai DS 4. Compacte bon chic bon genre

Lire aussi | Essai Citroën C4 X : Elle a du coffre

D’autres sujets devant favoriser le développement de la marque au Maroc mobilisent actuellement le staff dirigeant, notamment la digitalisation du parcours client qui sera prochainement effective et l’électrification de la gamme de véhicules disponibles. Dès ce mois de juin, la commercialisation du DS 7 hybride rechargeable de 225 chevaux sera effective, en attendant l’arrivée en décembre prochain de la DS 4 hybride rechargeable, elle aussi, délivrant 225 chevaux.

Justement, quid de la gamme DS dans le Royaume ? Outre le DS7 qui étrenne depuis plusieurs mois son restylage, la DS4, lancée en juin 2022, poursuit elle aussi, et de belles manières, sa carrière commerciale. Positionnée au cœur du segment c premium, elle capitalise désormais sur une dotation en équipements de confort et de sécurité enrichie, déclinée principalement en deux versions, à savoir la DS4 Performance Line + et la version la plus huppée baptisée Trocadéro. L’occasion de prendre le volant de la DS4 le temps d’une belle escapade entre Tanger et Tétouan afin d’apprécier à sa juste valeur ce modèle qui constitue une belle alternative face aux ténors de la catégorie que sont les Audi A3 Sportback, BMW Série 1 et autres Mercedes Classe A.

Il faut dire que le design de la DS 4 se remarque. C’est le cas avec sa signature lumineuse reconnaissable entre toutes et sa jolie calandre de couleur noire en deux parties. Ajoutez-y un profil qui allie fluidité et lignes acérées avec, en prime, des poignées de portes affleurantes du plus bel effet. Les ailes arrière dévoilent une musculature généreuse, en plus d’une signature lumineuse très originale.

L’habitacle en jette également avec un mobilier épuré et des matériaux de belle facture bien assemblés. La finition «Performance Line» étrenne de l’Alcantara noir et du tissu tressé, assortie de petits détails comme des inserts façon carbone en bas du volant, des broderies et des surpiqûres notamment au niveau des sièges. A moins d’opter pour une finition un peu plus fournie baptisée «Trocadero» qui propose une sellerie mi-cuir et mi-tissu de couleur noire. Ajoutez-y un toit ouvrant panoramique qui inonde l’habitacle de lumière.

On recense un combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces, de petite taille à notre goût, complété heureusement par un affichage tête haute. Au centre de la planche de bord, on retrouve un grand écran tactile de 10 pouces, lui aussi, complet et réactif. Sans compter que la console centrale accueille un petit écran baptisé «DS Smart Touch», sorte de commande tactile permettant d’accéder à des raccourcis personnalisables, ou d’utiliser la reconnaissance gestuelle et l’écriture.

Avec une largeur de référence à 1,83 m pour une longueur de 4,40 m et une hauteur contenue à 1,47 mètre, les dimensions de la DS 4 permettent d’accueillir confortablement les occupants avec notamment des sièges massants, chauffants et ventilés. En revanche, elle est un peu plus juste à l’arrière, avec un espace aux jambes se situant dans la moyenne de la catégorie. Le coffre affiche quant à lui un volume appréciable de 430 litres, pouvant passer à 1 240 litres une fois la banquette rabattue.

C’est l’inoxydable 1,5 litre BlueHDi de 130 chevaux, animé d’office par une boîte de vitesses automatique à 8 rapports qui officie sous le capot de la DS 4. En pratique, ce bloc se montre très à l’aise sur de longs trajets, bien servi par son couple généreux de 300 Nm. Sans compter que la DS 4 peut compter sur son châssis bien affûté qui permet au conducteur de se faire plaisir à son volant. Autant dire que l’engin ne souffre d’aucun grief quant à son comportement routier. Les routes sinueuses s’enchaînent avec beaucoup d’assurance, la tenue de cap est toujours au rendez-vous, tandis que les mouvements de caisse sont contenus. La consommation demeure un point non négligeable de satisfaction, avec une moyenne n’excédant pas les 4,2 litres aux 100 km.

Faut-il opter pour cette DS 4 diesel ? Assurément oui, tout au moins pour celles et ceux qui peuvent miser au minimum 360 000 DH pour repartir au volant de cette compacte bon chic bon genre, très bien lotie en termes d’équipements de confort et de sécurité et surtout très efficace sur asphalte.