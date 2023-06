ADM: le service de recharge Jawaz temporairement indisponible mardi

Le service de recharge Jawaz sera temporairement indisponible, le mardi 20 juin à partir de 21h30, pour une durée de 4 heures, informe la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).



« Par mesure d’anticipation, la Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les abonnés Jawaz que le service de recharge sera temporairement indisponible, le mardi 20 juin à partir de 21h30 pour une durée de 4 heures, et ce, pour les besoins d’une opération technique planifiée sur le système informatique du télépéage », indique ADM dans un communiqué.

A cet effet, et pour un voyage sécurisé et agréable, ADM invite les abonnés Jawaz à recharger leur Pass avant cette date. « ADM remercie ses clients pour leur compréhension et reste à leur écoute à travers le centre d’appel 5050 et le service clientèle », conclut le communiqué.