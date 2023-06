HOLGED acquiert 100% du capital d’« Al Massalik Privé» et « Institution Larbi Benamour»

Holged, contrôlée par la famille Benyahya, fondatrice du groupe scolaire Al Yassamine, prend de plus en plus de place dans le secteur de l’enseignement privé sous système français au Maroc. Après avoir racheté en juin 2017 Al Jabr (collège-lycée), une école type mission française, détentrice depuis 1989 de l’homologation de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), la holding prend encore le contrôle exclusif des sociétés actives dans l’enseignement privé sous système français « Al Massalik Privé» et « Institution Larbi Benamour», à travers l’acquisition de la totalité du capital social et des droits de vote y afférents.

La Holding générale d’éducation (HOLGED), détentrice de nombreuses marques éducatives et scolaires dont le groupe Al JABR, rachète la totalité du capital social d’Al Massalik Privé et de l’Institution Larbi Benamour, deux sociétés actives dans le secteur de l’enseignement privé sous système français à Casablanca.

En effet, le gendarme de la concurrence vient de recevoir une notification en vertu de laquelle « Holged envisage d’acquérir, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives et notamment l’accord du conseil de la concurrence, 100% du capital et des droits de vote des sociétés « Al Massalik Privé » et « Institution Larbi Benamour », indique dans un communiqué du Conseil de la concurrence. La même source notifie par ailleurs les parties concernées de faire connaitre leurs observations au plus tard le 21 juin 2023.

Pour rappel, la société Al Massalik Privé détient sur le Bd Ibn Sina à Casablanca l’établissement scolaire Al Massalik qui couvre les cycles de l’école maternelle et de l’école primaire.

Quant à Holged, fondé en 1986, elle regroupe jusque-là un ensemble d’établissements de premier plan répartis sur 17 campus et proposant à plus de 17.000 élèves des cursus scolaires allant de la maternelle aux classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs. En février dernier, ce groupe marocain avait accueilli également dans son tour de table la plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures, Africa 50 basé à Casa Finance City. D’un montant total de 88,3 millions de DH (prime d’émission incluse), l’opération de levée de fonds a permis au nouvel actionnaire de détenir pour le moment quelque 13% du capital de la maison mère des groupes d’éducation Les Ecoles Al Yassamine, Les Ecoles Jouri et Al Jabr.

L’opération devait permettre à Holged de financer la poursuite de sa stratégie au niveau national mais aussi international, plus particulièrement son projet d’implantation en Egypte, un pays où le secteur de l’éducation privée connaît un boom sans précédent depuis quelques années. Si une telle implantation devait se réaliser, elle marquera le deuxième jalon de conquête de l’Afrique du nord par Holged après l’acquisition, en 2017, aux côtés d’autres partenaires investisseurs, de la majorité du capital de l’International School of Carthage pour près de 30 millions de dollars. A noter que la maison mère des groupes d’éducation Les Ecoles Al Yassamine, Les Ecoles Jouri et Al Jabr, a déjà accueilli en son capital pas moins de trois fonds d’investissement, en l’occurrence le duo TPG Growth et de Satya Capital en 2016 pour le financement de l’acquisition des Ecoles Al Jabr et en 2022 le tunisien SPE Capital.