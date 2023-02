Africa 50 injecte 88 millions de DH dans l’éducation privée au Maroc

D’un montant total de 88,3 millions de dirhams (prime d’émission incluse), l’opération de levée de fonds permet au nouvel actionnaire de détenir pour le moment quelque 13% du capital de la maison mère des groupes d’éducation Les Ecoles Al Yassamine, Les Ecoles Jouri et d’Al Jabr. Une deuxième injection prévue au cours des prochains mois devrait finaliser la concrétisation de l’opération et permettre au fonds d’investissement panafricain basé à Casa Finance City d’atteindre une part de 20% du capital.

Annoncé en octobre dernier, le mariage entre le fonds Africa 50 et le groupe marocain d’éducation privée Holding Générale d’Education (Holged), vient de se concrétiser il y a quelques jours. En effet, le leader marocain de l’éducation privée non universitaire vient d’accueillir dans son tour de table la plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures, Africa 50.

L’opération permet à Holged de financer la poursuite de sa stratégie d’internationalisation et plus particulièrement son projet d’implantation en Egypte, un pays où le secteur de l’éducation privée connaît un boom sans précédent depuis quelques années. Si une telle implantation devait se réaliser, elle marquera le deuxième jalon de conquête de l’Afrique du nord par Holged après l’acquisition en 2017, aux côtés d’autres partenaires investisseurs, de la majorité du capital de l’International School of Carthage pour près de 30 millions de dollars (plus de 300 millions de dirhams).

Rappelons que Holged est contrôlé par la famille Benyahya, fondatrice du groupe scolaire Al Yassamine qui a déjà accueilli en son capital pas moins de trois fonds d’investissement, en l’occurrence le duo TPG Growth et de Satya Capital en 2016 pour le financement de l’acquisition des Ecoles Al Jabr et plus récemment en 2022 le tunisien SPE Capital.