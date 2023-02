Blanchiment de capitaux. Le Maroc obtient son retrait de la liste grise du GAFI

La GAFI a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous « liste grise », après une évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ce, depuis l’adoption en février 2021, du plan d’action spécifique au royaume. Notons que cette décision a été prise lors de l’assemblée générale du GAFI, tenue à Paris (France) du 20 au 24 février 2023.

Le gouvernement indique que cette décision intervient suite aux conclusions positives contenues dans le rapport des experts du GAFI, sanctionnant la visite de terrain entreprise dans notre pays du 16 au 18 janvier 2023. Force est de préciser que ledit rapport, en vertu duquel le Maroc a été retiré de la liste grise, a salué l’engagement politique formel du royaume pour la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avec les normes internationales, ainsi que le total respect par notre pays de tous ses engagements dans les délais fixés.

Le gouvernement souligne que la décision de sortir le Maroc de la « liste grise » vient couronner les efforts et actions proactives du Maroc, en application des hautes directives royales, lesquelles ont porté sur une batterie de mesures législatives, organisationnelles, de sensibilisation et de contrôle, mises en œuvre par les différentes autorités et institutions nationales concernées, sous la coordination de l’Autorité nationale du renseignement financier, en partenariat avec les personnes morales soumises au droit public ou privé.