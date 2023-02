Citadines Casablanca : inauguration imminente

Introduite au Maroc en 2021 par le géant singapourien Ascott Limited qui en est le propriétaire et ce, à l’occasion d’un partenariat avec des promoteurs immobiliers casablancais, la marque Citadines devra finir l’année actuelle avec un parc de plus de 180 chambres réparties entre Citadines Racine (le premier à ouvrir ses portes dans quelques semaines) et Citadines Connect Belvédère, dont l’inauguration devra s’ensuivre et qui permettra à l’enseigne d’être présente à l’ancien centre-ville de la capitale économique du pays, certes moins premium mais au dynamisme qui ne le quitte guère (surtout en étant entre les deux principales gares de Casablanca).

En travaux depuis plus de deux ans, la première unité marocaine de l’enseigne internationale Citadines devra bientôt entrer en service. En effet, Citadines Racine vient d’arborer son enseigne lumineuse du haut de ses huit étages en plein Boulevard Abdellatif Ben Kaddour à Casablanca et ce, alors que les travaux de finition touchent à leur fin.

En prenant pied au Maroc, Citadines avance ses pions en Afrique où elle compte déjà une présence au Cameroun, en Ethiopie, en Côte d’Ivoire, au Kenya, en Ile Maurice, au Nigeria et au Sénégal. Au Maroc, l’enseigne lancée en 1984 à Paris avant d’être rachetée par le numéro un mondial des résidences hôtelières, devra croiser le fer à un autre acteur d’origine française, à savoir Adagio Apart-Hôtels qui, lui, a lancé sa première unité à Casablanca juste avant la crise du Covid-19.

Rappelons qu’avec un portefeuille d’enseignes assez diversifiées et complémentaires dont notamment Crest Collection, Somerset, Quest, Citadines, lyf, Préférence, Vertu, Harris, Citadines Connect et POP, le groupe Ascott Limited vient de conforter en 2022 sa suprématie sur le segment des résidences hôtelières avec un portefeuille de près de 160.000 chambres à atteindre dès 2023 (contre plus de 900 actuellement) et réparti à travers près de 1000 résidences implantées dans plus de deux cent villes issues d’une quarantaine de pays.