Attijariwafa bank lance une tournée nationale pour promouvoir la nouvelle charte de l’investissement

Inauguré en présence du Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, du Wali de la Région Béni Mellal-Khénifra, du Directeur Général de TAMWILCOM et de nombreux acteurs du monde économique et social de la région, ce 18-ème centre Dar Al Moukawil d’Attijariwafa bank vise à accompagner les commerçants, artisans, porteurs de projets, entrepreneurs et très petites entreprises dans leur développement, en leur offrant des services d’accompagnement et des conseils personnalisés.

Notons que le dispositif Dar Al Moukawil a permis, à ce jour, d’accompagner plus de 250 000 très petites entreprises et porteurs de projets. Cette inauguration a été l’occasion de donner le coup d’envoi d’une importante tournée nationale pour promouvoir la nouvelle charte de l’investissement ainsi que les nombreux avantages qu’elle offre aux investisseurs. Elle sillonnera ainsi plusieurs régions notamment à travers les villes de Rabat, Casablanca, Agadir, Laayoune, Tanger, Fès, Oujda, Marrakech… avec d’autres étapes à venir, précise le groupe bancaire. Force est de préciser que cette tournée intitulée « les dynamiques régionales de l’investissement » ira à la rencontre de l’ensemble des opérateurs économiques pour présenter les différents axes et incitations de la nouvelle charte d’investissements ainsi que les dispositifs financiers et non financiers mis en place par le groupe Attijariwafa bank. De même, ces rencontres se dérouleront en présence des partenaires et acteurs régionaux de l’écosystème entrepreneurial.

