PME Croissance rembourse plus de 50 millions de DH à ses actionnaires

Un an après avoir prorogé sa durée de vie initiale de dix ans, le fonds d’investissement PME Croissance accélère le rythme de ses distributions alors que la pression de sa liquidation pèse au fil des mois sur son gestionnaire AfricInvest.

Ce véhicule public-privé vient de remonter quelque 55 millions de dirhams à ses actionnaires dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par les pertes ayant ramené son capital social à 165,2 millions de dirhams. Aussi, sur un capital de 452 millions de dirhams réuni en 2012 (année de lancement de ce fonds sur initiative publique) à la fois auprès d’acteurs publics comme CCG (actuellement Tamwilkoum) et la Caisse Marocaine de Retraites, et privés à l’instar de Société Générale Marocaine de Banques ou Saham Assurance (actuellement Sanlam Assurance), ou encore des institutions multilatérales comme Proparco et Banque Européenne d’Investissement, PME Croissance a déjà rendu près des deux tiers des apports de ses souscripteurs, outre les différents dividendes distribués entre-temps.