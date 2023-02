Groupe Label’Vie : un nouveau retail park en 2023 en vue

Si en attendant la conférence de presse du mois de mars qu’il organise annuellement, le programme d’investissement pour 2023 du groupe présidé par Zouhir Bennani est non encore dévoilé, l’on sait déjà que ce dernier envisage d’exploiter plus intelligemment certains points de vente actuels. Aussi, le Carrefour Salé devra être transformé en retail park moyennant un investissement de plusieurs dizaines de millions de dirhams.

Certes, une telle conversion n’apportera pas plus de surface commerciale au magasin portant l’enseigne de Carrefour qui, depuis sa « récente » rénovation, s’étale aujourd’hui sur plus de 5.500 m², mais elle créera beaucoup plus de flux de clients potentiels grâce à la fréquentation du site qui devra abriter plus de 25 nouvelles enseignes de prêt-à-porter, de cosmétiques, de food & beverage ou encore de bricolage & décoration.

Rappelons que le concept de retail park a la cote au Maroc depuis un moment, avec notamment une des toutes premières ouvertures réalisées par le groupe Label’Vie à Agadir, en l’occurrence le Sela Park qui avait ouvert ses portes en octobre 2020. Le dernier en date à avoir ouvert, n’est autre que Les Myriades Bouskoura (au quartier éponyme de Casablanca) par le premier concurrent de Label’Vie, à savoir le groupe Marjane.