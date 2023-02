Déployons tous les efforts pour la paix et assumons les responsabilités pour la sécurité

Le monde d’aujourd’hui est entré dans une nouvelle période de turbulences et de transformations, des changements jamais connus depuis un siècle s’accélèrent, et les problèmes sécuritaires se multiplient et se posent avec plus d’acuité. Face à la question posée par l’époque, à savoir : « De quel type de concept de sécurité le monde a-t-il besoin et comment les pays peuvent-ils parvenir à une sécurité commune ? », le Président Xi Jinping a avancé pour la première fois l’Initiative pour la Sécurité mondiale ( ISM ) lors de la cérémonie d’ouverture de la Conférence annuelle 2022 du Forum de Boao pour l’Asie, préconisant une nouvelle voie de sécurité fondée sur le dialogue plutôt que la confrontation, le partenariat plutôt que l’alliance, et la situation gagnant-gagnant plutôt que le jeu à somme nulle. Cette Initiative est ancrée dans l’excellente culture traditionnelle chinoise qui apprécie l’harmonie, provient d’une politique étrangère indépendante et pacifique, et reflète l’idée essentielle du concept de la communauté de destin pour l’humanité. Elle a apporté la sagesse chinoise pour combler le déficit de paix et la solution chinoise pour relever les défis de la sécurité internationale. Depuis son lancement, l’ISM a reçu un écho favorable à l’échelle mondiale et a été saluée et soutenue, jusqu’à présent, par plus de 80 pays et organisations régionales.

Lire aussi | Maroc-Chine. 64 ans de relations diplomatiques solides et fructueuses

En vue de mieux mettre en œuvre l’ISM, la Chine a officiellement publié, le 21 février, lors de la cérémonie d’ouverture du Forum Lanting sur « l’Initiative pour la sécurité mondiale: la solution de la Chine contre le dilemme de la sécurité », le document conceptuel sur l’ISM. Ce document explique les concepts et principes fondamentaux de l’Initiative, précise les orientations clés de la coopération et les mécanismes de la plateforme. Sa publication démontre la responsabilité de la Chine dans le maintien de la paix mondiale et sa ferme détermination à préserver la sécurité mondiale.

Reposant sur le principe des « six engagements », l’ISM invite la communauté internationale à porter la vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des différents pays, à observer les buts et principes de la Charte des Nations unies, à tenir en compte les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays, à résoudre pacifiquement les différends par voie de dialogue et de concertation et à adopter une approche globale pour préserver la sécurité traditionnelle et la sécurité non traditionnelle. Le document identifie 20 orientations clés de coopération qui peuvent se résumer comme suit : le maintien du rôle central des Nations unies dans la gouvernance de la sécurité, la promotion de la coordination et de la bonne interaction entre les grands pays, la facilitation de la résolution pacifique des points chauds à travers le dialogue, la résolution efficace des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, ainsi que le renforcement du système et des compétences de gouvernance de la sécurité mondiale. Il faut remarquer que l’Afrique et le Moyen-Orient occupent une place importante dans ces orientations clés. Pour l’Afrique, le document recommande de soutenir les efforts des pays africains, de l’UA et des organisations sous-régionales visant à résoudre les conflits régionaux, combattre le terrorisme et sauvegarder la sécurité maritime. En ce qui concerne le Moyen-Orient, le document appelle à mettre en exécution l’initiative en cinq points sur la réalisation de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient.

Lire aussi | Investissement. Réduction de 45 % des documents requis pour les investisseurs

La Chine a non seulement proposé l’ISM, mais elle prend également des actions concrètes dans ce sens. La Chine travaille activement à promouvoir la cause de la paix mondiale et prend une part active aux processus internationaux de contrôle des armements, de désarmement et de non-prolifération. Au cours des plus de 70 dernières années, la Chine n’a jamais déclenché de guerre ni occupé un centimètre de territoire étranger. Elle est le seul pays au monde à avoir inscrit dans sa Constitution la poursuite de la voie du développement pacifique et le seul parmi les cinq États dotés d’armes nucléaires à s’être engagé à ne pas utiliser en premier les armes nucléaires. Elle est aussi le plus grand fournisseur de Casques bleus parmi les membres permanents du Conseil de Sécurité et le deuxième contributeur financier à l’ONU et à ses opérations de maintien de la paix. Sur la question ukrainienne, la Chine maintient une position objective et juste. Elle a toujours été du côté de la paix et a joué un rôle constructif pour faire avancer le règlement politique de la crise ukrainienne. Elle n’a jamais été des spectateurs, n’ajoutera jamais de l’huile sur le feu, et ne profitera pas de l’occasion pour générer des gains.

Le développement de la Chine ne peut se réaliser sans un environnement international sûr et sécurisé. De même, sans la sécurité de la Chine, il n’y aurait pas la sécurité mondiale. Quels que soient les aléas internationaux et son développement futur, la Chine s’engagera toujours sur la voie du développement pacifique, ne revendiquera jamais l’hégémonie, n’étendra ni ne cherchera à étendre sa sphère d’influence, ni ne s’engagera dans une course aux armements. En même temps, la Chine sauvegardera fermement sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts de développement.

Lire aussi | Les exportations du Maroc vers la Chine ont atteint un niveau record

La paix et la sécurité sont l’aspiration commune des peuples du monde entier et leur réalisation dépend des efforts de tous les pays dans le monde. Face aux défis sécuritaires mondiaux, seule la solidarité permet de les vaincre, l’hégémonisme, la politique de puissance, la pensée de la guerre froide et la confrontation entre les camps ne font qu’aggraver la situation. La Chine est prête à travailler, avec tous les pays amis y compris le Maroc, pour mettre en œuvre l’ISM afin d’obtenir des résultats effectifs, et contribuer à la solution politique de divers différends internationaux et régionaux et au maintien de la paix et de la sécurité mondiales.