EBS Maghreb se lance dans un projet industriel à la capitale du Souss

Huit ans après le lancement de ses activités en tant qu’importateur distributeur, EBS Maghreb se tâte à l’industrie. En effet, cette PME qui distribue et installe tous types de bâches, tentes et stores, s’apprête à lancer la construction d’une unité de production à la commune de Drarga, à proximité d’Agadir.

Cette future unité industrielle qui devra coûter la bagatelle de plus de 50 millions de dirhams, s’inscrit dans la stratégie du Maroc de dynamisation des activités de substitution à l’export et qui se multiplie notamment, dans la région d’Agadir qui offre un bon dispositif logistique et un bassin d’emploi opportun et à meilleur coût que celui de Casablanca, par exemple.