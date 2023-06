La famille Taarji  ouvre le capital d’Energy Transfo à un fonds d’investissement

L’opération envisagée a pour objet l’acquisition par le fonds d’investissements « Amethis Mena Fund II Sicav-Raif S.C.A » de 33,321% des parts sociales et des droits de vote de la société «Energy Transfo», selon un communiqué du Conseil de la concurrence qui vient de recevoir dans ce sens une notification en vertu de laquelle le deuxième fonds de la franchise Amethis axé sur la région MENA, envisage d’entrer dans le tour de table du spécialiste marocain dans la fabrication et la commercialisation de transformateurs de distribution moyenne et basse tension (HTA/BT), sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives et notamment l’accord du conseil de la concurrence. La même source notifie par ailleurs les parties concernées de faire connaitre leurs observations au plus tard le 19 juin 2023.

Energy Transfo qui œuvre dans la transformation électrique HTA/BT, conçoit et fabrique des transformateurs immergés huile ou secs, des postes préfabriqués, des cellules ainsi que des solutions Smart Grids. L’entreprise familiale couvre toutes les régions du Maroc et est présente dans 17 pays en Afrique. Elle s’est récemment engagée dans une stratégie de diversification. Dans ce cadre, en février dernier, Energy Transfo a créé une joint-venture dans le solaire photovoltaïque. A travers cette coentreprise baptisée « Gi-Energy », les deux associées entendent unir leurs expertises pour créer un nouveau champion continental dans le solaire photovoltaïque clés en main. Gi Energy est née en fait d’une ambition d’accélérer la transition énergétique en déployant des projets solaires photovoltaïques fiables et rentables dans les secteurs industriel, agricole et tertiaire. La joint-venture couvre ainsi l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction de centrales solaires.

Durant ces dernières années, les bruits des salles de marché laissaient croire qu’Energy Transfo, membre d’ELITE Maroc, son intention de réaliser une opération sur le marché, dont la majorité via une IPO. Quoi qu’il en soit, avec cette ouverture du tiers du capital, rien ne filtre encore sur le montant que va lever l’entreprise de la famille Taarji. Soulignons que le fonds Amethis Mena Fund II Sicav-Raif S.C.A est le deuxième fonds de la franchise Amethis axé sur la région MENA, son cinquième fonds au total et vise des investissements majoritaires et minoritaires allant de 5 à 15 millions d’euros dans des PME à croissance rapide au Maroc, en Égypte, en Tunisie et en Jordanie.

C’est en août dernier qu’Amethis Investment Fund Manager, le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif dédié à l’investissement responsable à long terme sur le continent africain, et Edmond de Rothschild Private Equity ont finalisé le closing final du fonds Amethis MENA Fund II S.C.A, SICAV-RAIF (AMF II) en ligne avec son objectif de 120 millions d’euros. AMF II succède à AMF I, anciennement connu sous le nom de CNAV II, un fonds PME dédié au Maghreb qu’Amethis a repris en 2018 et redressé avec succès. Il a bénéficié du soutien d’institutions financières de développement de premier plan telles que la Banque Européenne d’Investissement (BEI), Proparco/FISEA, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), la Société Financière Internationale (IFC), Bpifrance et British International Investment (BII). Elle a également réuni, avec son partenaire le Groupe Edmond de Rothschild, un large éventail d’investisseurs privés qualifiés, représentant plus de 40% du total des engagements. AMF II a investi dans deux sociétés : Magriser, un distributeur leader de systèmes de micro-irrigation au Maroc, et Tarjama, leader des technologies et services linguistiques dans la région MENA. Plusieurs autres transactions sont à des stades de finalisation (engagement) avancés et devraient être conclues dans les prochains mois.