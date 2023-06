Réseau de distribution. Hyundai inaugure une nouvelle succursale à Kénitra

Une cérémonie qui a été présidée par Bryan Park, Head of Hyundai Motor Company Middle East & Africa Headquarters, Roy Lee, Sales General Manager Hyundai Motor Company Middle East & Africa Headquarters, Khalil Al Sheikh, Managing Director of Bugshan Maroc Group, Oubada Nassereddine, General Manager Bugshan Maroc et Oussama Berrada, General Manager Global Engines.

Oussama Berrada a souligné que cette inauguration marque un tournant majeur dans l’engagement de Hyundai Maroc envers le futur de la mobilité. La nouvelle succursale abrite en effet la première station «Fast Charge» de nouvelle génération pour les véhicules électriques, un service qui sera désormais offert gratuitement aux clients de la marque au Maroc. Par ailleurs, Hyundai occupe la deuxième position avec une part de marché de 19% dans la région. Avec 354 véhicules vendus à fin mai 2023, la succursale a réalisé une évolution de +8,3% par rapport à la même période en 2022.

Dans le détail, cette nouvelle plateforme s’étend sur une superficie de 11 000 m. Elle comprend un showroom spacieux de 1 600 m, un espace de Service Après-vente de 1 700 m et un magasin de pièces de rechange de 800 m. De plus, un espace «Fast-Charge» dédié aux véhicules électriques est également disponible, accessible gratuitement pour les clients via l’application mobile, offrant ainsi une plus grande proximité et facilité d’accès aux clients. A noter que lors de la cérémonie d’inauguration du site de Kénitra, Bryan Park a décerné le trophée «DOTY» (Dealer of the Year) qui a été remis au Directeur de la succursale de Casablanca, en reconnaissance de ses performances exceptionnelles.