Afrique du Sud-Maroc : Les Lions de l’Atlas pour confirmer leur statut de rois d’Afrique

Le Soccer City Stadium, à Johannesburg accueille ce samedi à 16h le match qui devra opposer les Bafana Bafana et les Lions de l’Atlas, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Côte-d’Ivoire 2023, Groupe K.

La rencontre prévue cette après-midi entre l’Afrique du Sud et le Maroc, presque amicale, puisque les Lions et leurs hôtes sont officiellement qualifiés, sera pour les visiteurs une occasion de « confirmer leur position de leaders en Afrique » et pour les locaux une opportunité, d’une part, d’apprendre d’une formation qui a ébloui le monde au Mondial Qatar 2022, et de l’autre, de « tenter de faire une belle performance contre une grande équipe africaine ». C’est en résumé les avis des entraineurs des deux équipes, Walid Regragui et Hugo Broos, lors de la conférence de presse tenue la veille de la rencontre.