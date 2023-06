Gitex Marrakech : présence marquée de Rhamna Valley

Mehdi Charouh, fondateur de Netflight.

A Benguérir, un groupe d’étudiants de l’école 1337 s’apprête à dynamiter l’aviation. Dans un élan de génie, Mehdi Charouh et sa bande ont concocté «Netflight». La jeune pousse s’apprête à faire passer l’expérience de vol du moyen-âge à l’ère numérique. «Netflight est une solution qui vise à améliorer l’expérience des clients à l’intérieur des appareils volants. Nous proposons de nombreuses fonctionnalités dont la finalité est de permettre aux voyageurs de communiquer et de se divertir», lance Mehdi Charouh, fondateur de Netflight. Fini le vol passif où l’on se laisse transporter. Moyennant son interface numérique, Netflight offre aux voyageurs une expérience à bord customisable à leur sauce. Et ce n’est pas tout! Le divertissement à bord va connaître un sacré lifting. Une flopée de jeux amusants feront leur entrée dans les cabines. Le clou du spectacle? Un réseau social embarqué pour papoter et créer du lien à 10.000 mètres d’altitude, le tout sous le contrôle vigilant d’une IA qui repère la moindre incartade, histoire de voler en toute tranquillité. A en croire son fondateur, la startup est sous le collimateur de Royal Air Maroc (RAM). Vous voilà avertis! La prochaine fois que vous prendrez un avion, n’oubliez pas que le vol du futur sera peut-être signé Netflight.

Jobop : le David numérique contre le Goliath de l’informel

Salim El Merrassi, co-fondateur de Jobop.

Du cœur vibrant de l’Afrique émerge une jeune pousse, bien décidée à bousculer les codes du travail temporaire. Jobop, une startup audacieuse, pose un pied dans le ring du numérique avec la volonté affichée d’améliorer l’employabilité des travailleurs temporaires sur le continent. «Jobop est une plateforme numérique où les entreprises viennent pêcher des CV qualifiés, minutieusement évalués par la startup et ses partenaires», résume Salim El Merrassi, le cofondateur de Jobop. En combinant l’efficacité du phoning, du mailing et des rencontres physiques, la plateforme évalue les besoins des entreprises et leur propose des profils adéquats. Avec des racines solidement ancrées au Maroc, Jobop s’étend bientôt en Egypte en attendant d’explorer d’autres marchés, avec pour même et unique mission de créer des passerelles entre entreprises et travailleurs temporaires, et comme arme secrète, l’intelligence artificielle et l’analyse de données. Dans un continent gangrené par l’informel, la tâche se veut pourtant rude. Mais en véritable pionnière du digital, Jobop est bien décidée à endiguer l’économie souterraine. Sa cible selon son cofondateur: «les entreprises structurées pour qui la digitalisation est un moteur de développement». Et pour ceux qui se demandent si Jobop a les moyens de ses ambitions, qu’ils soient rassurés. Avec une levée de fonds d’un million de dollars (soit 10 millions de DH) grâce, entre autres, à des partenaires de renom, comme l’UM6P, Plug & Play et Azure Innovation, Jobop a tout pour asseoir sa domination dans le paysage africain.

Depecco : le deep learning au service de l’échographie

Maryam El Boujamaoui, fondatrice de Depecco.

Une innovation majeure se prépare dans le monde de l’échographie pour femmes enceintes au Maroc. En tête de file, Depecco, une jeune startup marocaine qui vise à raccourcir les délais d’une échographie, en particulier, les plus urgentes. «Depecco est un système d’intelligence artificielle destiné à optimiser le processus des échographies, rendant les examens plus efficaces et plus rapides», épilogue Maryam El Boujamaoui, étudiante à l’Université internationale de Rabat (UIR), à l’initiative de ce projet. Cette technologie de pointe aide le médecin dans la détection des anomalies et l’estimation de l’âge gestationnel des bébés. Le diagnostic, qui prend habituellement entre 15 et 30 minutes, pourrait, grâce à la solution de Depecco, être rendu en moins de cinq minutes. Ce gain de temps considérable est une avancée remarquable dans le domaine de la santé, d’autant plus que Depecco envisage de s’ouvrir à la télémédecine, offrant ainsi un accès aux soins dans des zones enclavées et mal desservies par les soins de proximité. «Nous sommes actuellement en phase de collecte de données auprès de différents hôpitaux, entre autres, à Casablanca et Oujda…», explique Maryam El Boujamaoui. Les données recueillies servent à entraîner des modèles de Deep Learning, destinés à extraire des informations précieuses à partir des images échographiques. La startup qui bénéficie du soutien de l’université UM6P se positionne comme une force montante de l’écosystème startup marocain.

Terraa ou la révolution du circuit court dans l’agriculture

Yassine Benkirane, CEO de Terraa et Benoit De Vigne, COO de Terraa

Fournir une alimentation saine et abordable, loin des griffes de l’inflation et de l’opacité qui rongent la chaîne de valeur agricole. Tel est le leitmotiv de Terraa, jeune pousse de l’agro-tech qui entend abolir les frontières entre producteurs et consommateurs. «Notre plateforme assure la liaison entre producteurs locaux et distributeurs, offrant ainsi une réelle optimisation de la chaîne logistique et une traçabilité complète des produits», explique Yassine Benkirane, CEO de Terraa. Répondant à une problématique centrale, la startup pose une brique supplémentaire dans l’édifice d’une alimentation durable. Résultat : des prix à la baisse pour les consommateurs et une appréciation assurée des revenus des producteurs. «La montée progressive de la chaîne de valeur permet d’accroître la part de produits provenant directement des fermiers», indique pour sa part Benoit De Vigne, COO de Terraa. La startup, qui a levé 1,5 million d’euros en décembre dernier auprès d’un panel d’investisseurs, ambitionne de bouleverser le monde agricole. En ligne de mire: s’attaquer d’abord aux produits à forte demande -les incontournables pommes de terre, oignons et tomates- pour ensuite élargir l’offre à d’autres produits. Pour le moment, Terraa déploie ses ailes à Casablanca, avec des producteurs disséminés à travers tout le Royaume. Cependant, d’autres villes et pays sont dans le viseur. Soutenue par des institutions de renom, dont l’Université Mohammed VI Polytechnique, Terracco insuffle un vent d’innovation dans le paysage agricole africain et prouve que le futur de l’agriculture rime avec technologie et durabilité.