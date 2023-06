SM le Roi a nommé Fouzi Lekjaâ président du Comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030

Lire aussi | Mondial 2030. Le Roi Mohammed VI a exprimé son accord pour une candidature Espagne-Portugal-Maroc

Le Souverain avait annoncé, le 14 mars 2023, à l’occasion de la remise, à Kigali, du Prix de l’Excellence de la Confédération africaine de football (CAF) pour l’année 2022, décerné à Sa Majesté, la décision du Maroc de présenter, avec l’Espagne et le Portugal, une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030.

A cette occasion, SM le Roi avait souligné : « Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen. Elle sera aussi une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens ».