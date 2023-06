Distinction. Vivo Energy Maroc obtient le label «Produit de l’année»

Lire aussi | M-AUTOMOTIV désormais distributeur des marques Renault et Dacia à Casablanca

Concrètement, Shell V-Power Sans Plomb contient des molécules de nettoyage, réduit les frottements et aide le moteur à fonctionner correctement. Shell V-Power Diesel aide quant à lui à restaurer jusqu’à 100% de la performance du moteur. Ces atouts d’exception ont valu à Shell V-Power le premier label «Elu Produit de l’Année» en 2021. Depuis lors, Vivo Energy Maroc a maintenu ces normes d’excellence et de qualité qui lui ont permis de remporter cette distinction chaque année. Shell Advance a lui aussi suscité l’adhésion des motards et remporté le label de « Produit de l’Année » dans la catégorie « Lubrifiants motos ». Cette victoire met en évidence la qualité exceptionnelle de la gamme d’huiles moteur de Vivo Energy Maroc, spécialement conçue pour assurer la protection et la fiabilité des moteurs de deux-roues modernes et classiques.

Par ailleurs, la gamme d’huiles moteur haut de gamme, Shell Helix Ultra, a également été distinguée avec le label «Produit de l’année» en 2022 pour la catégorie «Lubrifiants». Ces reconnaissances renforcent davantage la position de Vivo Energy Maroc en tant que leader de l’innovation et de la performance sur le marché. Le label «Élu Produit de l’année» récompense l’attractivité, l’intention d’achat et l’innovation des produits auprès d’un échantillon de 3.000 personnes. En remportant cette distinction, Shell V-Power et Shell V-Advance confirment la confiance et la préférence des consommateurs marocains pour ces produits.