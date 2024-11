ADM entame la transformation des nœuds autoroutiers de Ain Harrouda et Sidi Maarouf

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé le lancement des travaux de réaménagement des nœuds autoroutiers de Ain Harrouda et de Sidi Maarouf, deux points névralgiques de la circulation autour de Casablanca.

Avec un investissement total de 1,1 milliard de dirhams, ces projets visent à améliorer la sécurité, la fluidité du trafic et la connectivité des infrastructures autoroutières, en intégrant des solutions innovantes appliquées pour la première fois au Maroc.

Une transformation stratégique pour Casablanca

Ces travaux, inscrits dans le cadre du développement de la région Casablanca-Settat, s’accompagnent également de la volonté de faciliter l’accès au Grand Stade de Casablanca et de répondre à la croissance continue du trafic dans la région.

Le nœud de Sidi Maarouf, situé à la sortie sud de Casablanca, sera transformé en un échangeur hybride à trois étages, combinant les configurations « trèfle » et « turbine ». Ce format inédit permettra de supprimer les entrecroisements actuels et d’augmenter la capacité de circulation. Le projet inclut notamment la construction de huit ouvrages d’art, le passage de l’autoroute à 2×5 voies, et la création de nouvelles bretelles.

Le nœud de Ain Harrouda, au nord de Casablanca, verra sa section autoroutière élargie à 2×8 voies, avec la suppression des entrecroisements et la construction de dix ouvrages d’art. Cette infrastructure moderne vise à fluidifier un trafic dense estimé à 120 000 véhicules par jour, tout en renforçant la desserte de Mohammedia et de sa zone industrielle.

Un projet soutenu par une expertise nationale

Les travaux, qui s’étaleront sur une période prévisionnelle de 22 mois, sont financés conjointement par le Ministère de l’Équipement et de l’Eau, le Ministère de l’Économie et des Finances, la région Casablanca-Settat, et ADM. La réalisation des travaux est confiée à ADM Projet, filiale technique de l’entreprise.

ADM met également un accent particulier sur la sécurité pendant les travaux, en intégrant une signalisation adaptée, des dispositifs de retenue provisoires, et une communication continue avec les usagers.