TRANSATOUR alerte sur une possible confusion autour de son identité de marque

Le tour-opérateur TRANSATOUR met en garde ses clients, partenaires et le public sur une situation susceptible de créer une confusion concernant son identité de marque.

Selon un communiqué publié par la société, une entreprise nouvellement créée en Tunisie aurait adopté le même nom, logo et charte graphique que TRANSATOUR. Cette similarité, qualifiée de potentielle contrefaçon, soulève des inquiétudes quant à l’atteinte à la réputation de l’entité d’origine.

TRANSATOUR rappelle qu’elle est une marque officiellement enregistrée auprès de l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale). En conséquence, elle est l’unique détentrice légitime de cette identité de marque et seule responsable des engagements de qualité et de professionnalisme associés à son nom.

L’entreprise invite ses clients et partenaires à la prudence, en vérifiant systématiquement l’origine des communications émanant de TRANSATOUR, via son site institutionnel https://www.transatour.ma/