Images du jour: un selfie royal à Paris

Des photos du Souverain circulent sur les réseaux sociaux, le montrant passer d’agréables moments en famille aux côtés du Prince Héritier Moulay El Hassan et de la Princesse Lalla Khadija.

Ces images, empreintes de joie, font chaud au cœur. Plusieurs clichés de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, capturés à Paris, suscitent une vive attention sur les réseaux sociaux. On y découvre le Roi partageant des instants privilégiés dans la capitale française avec ses deux enfants, le Prince Héritier Moulay El Hassan et la Princesse Lalla Khadija. Sur l’une de ces photos, on peut voir le Prince Héritier prenant un selfie familial, où tous affichent de grands sourires.