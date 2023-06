Que faire face à la technologie qui effraie le monde plus que les guerres nucléaires ?

L’expansion surprenante de l’intelligence artificielle (IA) suscite des inquiétudes et met en évidence le besoin urgent de considérer la lutte contre les risques liés à cette technologie comme une priorité mondiale. Selon une enquête menée conjointement par L’Economiste et Sunergia, la moitié des personnes interrogées partagent cette préoccupation quant aux implications de la course effrénée vers davantage d’intelligence artificielle.

Dans sa dernière livraison, le quotidien économique souligne que ces craintes sont fondées. En effet, l’IA pourrait engendrer des dommages considérables à notre société si elle se retrouve entre de « mauvaises mains ». La puissance et l’étendue des capacités de l’IA sont telles qu’elle peut être utilisée à des fins malveillantes, menaçant la sécurité et la vie privée des individus. Les conséquences néfastes de son utilisation abusive sont déjà visibles dans certains domaines, comme la désinformation, la manipulation de l’opinion publique et la cybercriminalité.