Le français Wilhelm quitte le Maroc

Alors que le marché marocain du courtage en assurance attire de plus en plus d’investisseurs étrangers de tous bords, le français Wilhelm fait, lui, le chemin inverse.

Ce spécialiste du courtage en ligne qui avait posé son baluchon au Maroc en 2018, vient de décider de liquider sa filiale Wilhelm Assurance Maroc. Pour l’instant, rien ne filtre sur la raison de ce rétropédalage en termes de redéploiement, mais la maison mère aurait décidé de rapatrier en France l’activité de plateau commercial qu’elle avait mis en place dans notre pays pour la commercialisation et la fidélisation de ses clients, notamment pour la marque WILMO qu’elle avait lancée en 2017 pour s’attaquer au marché de l’assurance dédiée à la santé animale. Un remake d’autres opérations comparables initiées ponctuellement par des acteurs français de centre de relations clients et plus généralement d’activités de BPO.