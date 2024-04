Pr Taoufik Yatribi : «La dominance de la génération X parmi les agriculteurs ralentit la diffusion des nouvelles technologies»

Dans cette interview accordée à Challenge, le Pr Taoufik Yatribi met en lumière le rôle crucial de l’innovation technologique dans le secteur agricole marocain pour relever les défis des changements climatiques.

Challenge :En quoi l’innovation peut-elle aider l’agriculture marocaine à faire face aux défis des changements climatiques ? Où est le secteur en termes d’innovation ?

Pr Taoufik YATRIBI : L’utilisation des nouvelles technologies agricoles permet aujourd’hui aux agriculteurs d’appliquer la juste dose d’intrant au bon moment, de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, prévoir l’irruption de maladies dans une parcelle, réduire la consommation d’énergie fossile. Elle permet aussi de déterminer avec précision les besoins en eau. Par rapport aux défis du changement climatique, les nouvelles technologies permettent aujourd’hui aux agriculteurs de mieux s’adapter aux contraintes météo et aux types de sols de leurs parcelles.

Challenge : Quels sont les atouts dont dispose le Maroc pour rendre l’agriculture un secteur plus innovant ?

T.Y : Personnellement, je pense que le principal atout dont dispose le Maroc est son capital humain. Les jeunes aujourd’hui sont de plus en plus attirés par la technologie et la digitalisation. L’entrepreneuriat agricole peut jouer le rôle d’une passerelle entre les jeunes et le monde rural. Il peut être un puissant moyen pour diffuser l’innovation dans le secteur agricole, mais aussi un moyen pour créer de l’emploi, de la valeur ajoutée, et surtout pousser les jeunes à aller à la campagne au lieu de chercher un travail dans les villes. L’arrivée sur le marché de travail de la génération Z considérée plus entrepreneuriale que les générations précédentes, est un atout qui doit être mobilisé par la mise en place d’une stratégie nationale de développement de l’entrepreneuriat agricole.

Challenge : Quelles sont les principales contraintes susceptibles d’entraver un tel projet d’innovation ?

T.Y : La dominance de la génération X (Personnes nées entre 1965 et 1980) parmi les agriculteurs risque d’être une contrainte pour la diffusion des nouvelles technologies. En effet, cette génération serait réticente aux changements parce que derrière elle, il y a une éducation et des habitudes de pensée difficilement conciliables avec l’esprit d’innovation. En parallèle, le faible niveau d’éducation chez les agriculteurs peut constituer une contrainte, surtout s’il s’agit d’une technologie avancée, et que l’apprentissage est nécessaire pour son utilisation.

D’un autre côté, les agriculteurs semblent aujourd’hui dépendants des appuis de l’Etat. Depuis longtemps, l’Etat s’est appuyé sur la politique de subvention pour le développement du secteur agricole. Ces appuis ont inculqué une culture de dépendance chez l’agriculteur marocain. Cette dépendance se manifeste notamment par le désir des agriculteurs d’avoir toujours des subventions pour pouvoir investir dans les nouvelles technologies.