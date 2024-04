L’école de commerce de Clermont-Ferrand ouvre son premier campus en propre à Marrakech

Quelques mois après avoir inauguré son propre campus au sein de l’Université Beijing Language and Culture University à Pékin en Chine, l’ESC Clermont-Business School a ouvert jeudi 25 avril les portes de son tout nouveau campus de 1000 m² à Marrakech. L’École de commerce de Clermont-Ferrand en France qui ambitionne de se développer à l’international, accueillir 80 élèves dès la rentrée de septembre 2024 au sein de l’ESC Clermont BS Campus de Marrakech.

Les grandes écoles françaises continuent de poser leurs bagages au Maroc. La dernière en date est l’ESC Clermont Business School. En effet, après deux ans de démarches administratives et de travaux, l’école de commerce de Clermont-Ferrand vient d’inaugurer son premier campus à Marrakech. Dès la rentrée 2024, l’établissement clermontois espère accueillir 80 étudiants venant du Maroc, mais aussi de toute l’Afrique subsaharienne.

Cette implantation dans la cité ocre s’inscrit dans un contexte marqué par une augmentation significative des candidatures en provenance du Maroc. En effet, au cours des dix dernières années, la population étudiante marocaine a connu une croissance notable de 162%. Actuellement, 35% des étudiants internationaux de l’ESC Clermont Business School proviennent du Maroc, illustrant ainsi un intérêt grandissant pour les opportunités éducatives offertes par l’école, selon le management de l’ESC Clermont-Business School.

Situé au cœur du quartier d’Izdihar, le nouveau campus s’étend sur 1 000 m2 (sur deux étages) et offre un environnement propice à l’apprentissage, avec des installations modernes comprenant des salles de cours équipées, des espaces de coworking, un InfoLab, ainsi qu’une cafétéria et un rooftop de 200 m2.

Le campus de Marrakech accueillera des étudiants en PGE 2 et PGE3 du Programme Grande École, la formation historique de l’école doublement accréditée à l’international (AACSB et AMBA). Les formations délivrées seront les mêmes que celles du campus de Clermont-Ferrand. Des spécialisations en adéquation avec les besoins et les évolutions des entreprises marocaines, notamment dans les secteurs de la banque, de l’automobile, de l’aéronautique, de la logistique ou encore du conseil seront proposées aux étudiants. Des spécialisations supplémentaires telles que le Management hôtelier et des entreprises touristiques et le Sport Business seront également disponibles seront également disponibles à partir de la rentrée 2025.

Selon une source proche de l’ESC Clermont BS Campus de Marrakech, les droits de scolarité sont plafonnés à 7 000 euros par an. Pour les modalités d’admission, celles-ci sont identiques à celles des étudiants internationaux du campus de Clermont-Ferrand, à savoir : étude de dossier suivi d’un entretien.