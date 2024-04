Morocco Aviation Private Academy décroche un contrat pour former les professionnels de l’aviation civile au Gabon

Le gouvernement gabonais a sollicité « Morocco Aviation Private Academy » pour former la prochaine génération d’experts de l’aviation civile du pays. L’école de formation aéronautique privée basée à l’aéroport de Benslimane a signé à cet effet un contrat de 5 années renouvelables avec l’Agence nationale de l’aviation civile du Gabon. Les besoins grandissants dans le domaine du transport aérien aux plans national, arabe et africain, sont en train de faire du Maroc un Hub de la formation aéronautique privée avec comme base l’aéroport de Benslimane. Les détails.

Morocco Aviation Private Academy (MAPA), une école spécialisée dans la formation aéronautique, vient de décrocher un contrat pour former les professionnels de l’aviation civile au Gabon. L’académie a signé le 25 avril un accord de coopération avec l’Agence nationale de l’aviation civile du Gabon (ANAC). Celui-ci s’étale sur une période de cinq années renouvelables et vise le renforcement des compétences du personnel dans le domaine de l’aviation et la formation d’une nouvelle génération d’experts en aviation civile afin d’assurer la sécurité et l’efficacité des opérations aériennes au Gabon.

Ainsi, d’autres programmes seront organisés par MAPA pour soutenir la formation des étudiants à divers niveaux, notamment dans la formation de base à la maintenance des aéronefs, la formation des techniciens de maintenance des aéronefs, la formation des pilotes, la qualification des types d’aéronefs, et la formation sur simulateur, entre autres.

Aujourd’hui, outre le lancement de plusieurs projets visant à développer le secteur des transports aériens, le Gabon prépare le déploiement d’une nouvelle compagnie aérienne publique et souhaite du coup entamer l’exploitation progressive de ses aéroports. Des projets qui nécessitent une ressource humaine qualifiée et en nombre suffisant.

Pour l’heure, rien ne filtre quant au coût financier de l’accord entre Morocco Aviation Private Academy et l’Agence nationale de l’aviation civile du Gabon.

La MAPA a été créée en 2016 par la Royal Jordanian Air Academy avec un partenaire local. Elle ambitionne d’attirer annuellement quelque 300 étudiants des pays arabes et africains.

Le Maroc, un Hub de la formation aéronautique privée

Il faut dire que le Maroc est en train devenir un Hub de la formation aéronautique privée avec comme base l’aéroport de Benslimane où Mohammed Mengouchi, capitalisant sur le développement de l’aéronautique dans le Royaume, a doté le Maroc de son premier centre privé de formation aux métiers de l’aviation, qui multiplie également les contrats sur l’international.

Fondé il y a plus de 32 ans par ce pionnier du secteur, CFPNC, le groupe de ce pionnier, vient aussi de signer un contrat avec un partenaire étranger dans le cadre de formation de 50 pilotes asiatique. L’établissement propose des programmes de formation pour les futurs pilotes, les techniciens de maintenance d’aéronefs (techniciens B1 et B2), les agents de sûreté aéroportuaire, les agents de handling (gestion des opérations au sol), et d’autres métiers liés à l’aviation.

CFPNC Flight Academy qui fait partie du Groupe CFPNC, créé également par Mohammed Mengouchi, dispose sur sa base de l’aéroport de Benslimane hangar 11 d’une flotte moderne de huit avions pour l’entraînement en vol, de deux simulateurs de vol nouvelle génération et de plusieurs simulateurs de cabine.

L’aventure du Groupe CFPNC a commencé en 1992 lorsque son fondateur, ouvre son premier centre à Rabat de formation d’Hôtesses de l’air et de Steward CFPNC. Avec actuellement 11 centres à travers le Maroc, la Tunisie et le Sénégal et le Canada qui forment et insèrent dans le monde du travail plus d’un millier d’élèves par an dans les compagnies aériennes arabes, africaines et européennes.

Mohammed Mengouchi développera son entreprise jusqu’à former des agents d’opérations et c’est en 2008 qu’il a crée CFPNT Academy (devenu CFPNC Flight Academy), une branche du Groupe CFPNC complètement dédiée à la formation de pilotes de ligne et s’installe dans le hangar 11 de l’aéroport de Benslimane.

Depuis 2016, le Groupe s’est enrichi d’un Centre de formation de techniciens de maintenance avion, pour répondre à l’énorme demande que constitue le marché de l’Aviation civile dans les prochaines années et le développement de l’aéronautique au Maroc. De plus, CFPNC Flight Academy s’est doté également d’un centre de maintenance pour les avions pour satisfaire son propre besoin en maintenance et pour la clientèle marocaine et étrangère en forte demande en particulier pour l’Afrique.

Selon une source proche du Groupe CFPNC, les jeunes pilotes de ligne entièrement formés au sein de l’Académie à l’aéroport de Benslimane, ont réussi à faire partie des équipages de la compagnie aérienne nationale RAM Express, d’Air Arabia, d’Air Algérie, de Congo Airways, d’Air Côte d’Ivoire, d’Air Mauritanie, d’Air Burkina, de Transair Sénégal et beaucoup d’autres.

Il faut dire que l’académie a obtenu l’approbation européenne EASA comme centre de formation de pilotes de ligne, ce qui lui a procuré la possibilité d’offrir des cursus d’études différenciés, menant à l’obtention soit de la licence de pilote de ligne de l’ OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) soit la licence tant convoitée de pilote de ligne européen, licence EASA. Ainsi, l’école attire des élèves européens compte tenue de la proximité avec le Maroc et les conditions météo très favorable ainsi que des coûts inférieurs à la plus part des écoles européennes.

Actuellement, les besoins sont grandissants dans le domaine du transport aérien aux plans national, arabe et africain, en termes de formation. Au cours des 20 prochaines années, la demande mondiale de personnel aéronautique (PNT-PNC-ATE-MEA) atteindra des niveaux sans précédent, selon les experts de l’aéronautique. Ces derniers parlent d’un besoin de 530 000 pilotes de ligne d’ici à l’horizon 2040.

Pour rappel, CFPNC propose non seulement une formation de base, mais aussi une pratique très avancée aux futurs pilotes et techniciens de maintenance possédant les compétences et qualifications requises pour le poste, ainsi qu’aux hôtesses, stewards et aux agents d’exploitation technique.