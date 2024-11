Marrakech : le Qatar Africa Business Forum 2024 ouvre ses portes

La 3è édition du Qatar Africa Business Forum 2024 vient d’ouvrir ses portes ce samedi 16 novembre à Marrakech, sous le thème «Investir dans l’IA pour la croissance de demain», explorant ainsi l’impact de l’intelligence artificielle pour le développement de l’Afrique.

Forum de premier plan rassemblant des figures influentes et des organisations importantes, le Qatar Africa Business Forum 2024, qui s’achèvera ce dimanche 17 novembre, constitue une plateforme cruciale pour le dialogue et la collaboration entre l’Afrique et le Qatar, ainsi que d’autres partenaires du Moyen-Orient et au-delà. Côté marocain, l’événement sera présidé par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et du côté qatari, par Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Présidente de Years of Culture qui a désigné le Maroc, partenaire culturel pour l’année 2024.

De grandes personnalités sont prévues au programme, dont Lauren Dreyer, Vice-Présidente de Starlink Business Operations chez SpaceX, Roy Swan, Responsable de l’équipe Mission Investments de la Fondation Ford, Teresa Clarke, Présidente et CEO de Africa.com ou encore Ozwald Boateng, Designer renommé et entrepreneur et Idris Elba, acteur et homme d’affaires international. Par ailleurs, 350 dirigeants éminents des secteurs privé et public, représentant divers intérêts essentiels pour façonner l’avenir de l’Afrique, sont également présents.

Quoi qu’il en soit, l’objectif du forum sera donc d’accélérer la coopération Sud-Sud à travers des projets communs axés sur l’intelligence artificielle, l’innovation technologique et la durabilité, d’explorer le rôle de l’Afrique dans l’économie mondiale, avec des débats centrés sur l’agriculture, l’urbanisation intelligente et les énergies renouvelables et enfin de préparer les infrastructures sportives et économiques pour 2030, en s’appuyant sur les expériences du Qatar dans l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.