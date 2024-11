Fusion avec Industube : Aluminium du Maroc accélère sa croissance

Aluminium du Maroc a récemment annoncé la fusion-absorption de sa filiale Industube. Une stratégie clé qui, selon le groupe, lui permettra de renforcer sa position sur le marché et d’accroître sa production de profilés en aluminium, afin de répondre à la demande croissante de ses clients, aussi bien au Maroc qu’à l’international.

«Cette fusion est une étape clé pour l’avenir d’Aluminium du Maroc, car elle nous permet non seulement de renforcer nos capacités de production, mais aussi de diversifier notre portefeuille de produits, d’augmenter notre présence à l’international et de soutenir notre engagement en matière de développement durable», a souligné pour l’occasion Abdeslam El Alami, PDG d’Aluminium du Maroc.

Selon l’opérateur, la production de profilés en aluminium augmentera de 35 % pour atteindre 27 000 tonnes par an, et la capacité en thermolaquage progressera de 50 % pour atteindre 21 000 tonnes par an. Cette fusion permet aussi à Aluminium du Maroc de renforcer ses capacités foncières. En effet, le groupe acquiert dans la foulée 3,8 hectares de terrains adjacents à ses infrastructures actuelles, augmentant ainsi sa capacité immobilière de 88 %. Une nouvelle réserve foncière qui, selon le groupe, ouvre des perspectives pour des projets futurs et consolide les bases de son développement à long terme.

Aussi, la fusion avec Industube permettra à Aluminium du Maroc d’augmenter son chiffre d’affaires global de 30 %, atteignant ainsi 1,5 MMDH. Avec un chiffre d’affaires annuel moyen de 350 millions de DH, Industube contribue à diversifier et élargir l’offre du groupe, soutenant son développement, notamment à l’international. Cette opération, qui apporte un actif net de 92 millions de DH et une prime de fusion de 17 millions de DH, renforce également la croissance et la pérennité d’Aluminium du Maroc. À noter que l’entreprise, qui comptait 515 collaborateurs avant la fusion, voit son effectif passer à 650 salariés.